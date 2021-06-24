Русские Т-72Б3 наконец защитили от бьющих в крышу ПТУР "Джавелин" и "Спайк"

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

На минувшей неделе на сайте Минобороны РФ появился фоторепортаж с полигона Кадамовский (Ростовская область), где проведены стрельбы с участием командующих общевойсковыми объединениями Южного военного округа.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Многие из военных экспертов обратили внимание, что на башнях задействованных в этом мероприятии танков Т-72Б3М установлены какие-то необычные конструкции. Судя по тому, как они выглядят, речь идет о защите от атакующих сверху боеприпасов, например запускаемых с бортов беспилотных летательных аппаратов.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Всё, кто следил за происходящими событиями в ходе конфликта за Нагорный Карабах, помнят, как турецкие беспилотники "Байрактар" били в открытые люки Т-72. Как правило, это приводило к уничтожению боевой машины. Если же люки были закрыты, то танки, хоть и получали повреждения, но их можно было восстановить, в том числе и в полевых условиях. Правда, как правило, не дождавшись помощи, экипажи бросали технику, и она доставалась азербайджанской стороне в виде трофеев.

Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Будь на танках такие "зонтики", то количество потерь уменьшилось бы в разы. Как считают специалисты, подобная разработка может защитить и от более серьезного оружия, вроде американских ПТУР "Джавелин" и израильских "Спайк", а также различных кумулятивных боеприпасов, используемых в головных частях реактивных снарядов и ракет. Важно, что стоимость такой защиты, которую можно установить и над крышей моторно-трансмиссионного отделения, должна быть сравнительно небольшой, и то, что ее можно изготовить в больших количествах.

Лев Романов