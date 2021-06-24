Замгенсека ООН видит возможность развивать миротворческую деятельность России

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа на встрече с замминистра обороны РФ Александром Фоминым в Москве поблагодарил Россию за её миротворческую деятельность.

"Хотел бы поблагодарить Россию за тот вклад, который вы вносите в миротворчество. Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и я благодарен им за то, что они делают", - отметил Лакруа на встрече, которая состоялась на полях Московской конференции по безопасности в преддверии её официального открытия, которое состоится в среду.

"Я думаю, что у РФ есть очень много возможностей в плане миротворческой деятельности, которые можно развивать в будущем", - добавил он.

Фомин отметил, что Россия в целом и Минобороны РФ в частности поддерживают ООН в её начинаниях и деятельности. "Хотели бы рассчитывать, что и другие мероприятия международной повестки не остались бы без внимания ООН", - добавил замминистра обороны РФ.