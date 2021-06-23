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Российская газета

Атомную миниподлодку "Лошарик" восстановят по новому проекту "Малахита"

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Источник изображения: Павел Львов \ РИА Новости

Атомная мини-подлодка специального назначения АС-31, на которой в июле 2019 года случился пожар с гибелью 14 офицеров-подводников, будет восстановлена с одновременной модернизацией по проекту СПМБМ "Малахит". Об этом со ссылкой на годовой отчет упомянутого проектно-конструкторского бюро известил ТАСС за день до открытия в Петербурге Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

Интерес к судьбе этой по-своему уникальной субмарины не случаен. И не только из-за необычной конструкции ее прочного корпуса в виде шарообразных (сферических) секций-отсеков из особого титанового сплава, соединенных вместе внутри легкого корпуса и рассчитанных на большие глубины. Прижившееся за ней неофициальное название "Лошарик" и крайне скупая официальная информация только подогревают интерес СМИ и всех, кто профессионально занимается созданием специальной морской техники.

Следят за этой темой и авторы проекта "Русское оружие". По нашим сведениям, не подтверждается распространенная ранее информация, что восстановлением технической готовности АС-31 будут заниматься в северодвинском Центре судоремонта "Звездочка", куда пострадавший аппарат был доставлен осенью 2019 года - сразу после того, как досконально исследовали причины случившегося. На "Звездочке" специально обученные люди по специальной технологии, с соблюдением норм и требований безопасности, должны были извлечь из реактора АС-31 облученное ядерное топливо.

Возможно, к этому времени уже извлекли или вот-вот закончат - ни утверждать, ни гадать не станем.

А дальше единственный в своем роде подводный аппарат особой конструкции, как мы это представляем, передадут в руки тех, кто его придумал и построил. Спроектировали "Лошарик", и это уже не секрет, в "Малахите". Не единожды назван в открытой печати и номер-шифр самого проекта - 1083. А построили по этому проекту "заказ 210", что тоже перестало быть тайной, на "Севмаше" в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

Этим специальным ведомством до ноября 2020 года руководил известный подводник, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев. Он глубоко переживал тяжелое происшествие на АС-31 и особенно - гибель своих подчиненных и товарищей, профессионалов-подводников высочайшего класса. Буриличев добился, чтобы восстановление АС-31 включили в уже сверстанные производственные планы "Звездочки" и "Севмаша", а в Минобороны нашли для этих целей средства. Но увидеть "Лошарик" снова в работе Алексею Витальевичу на суждено: встреча с ковидом осенью прошлого года нежданно-негаданно оборвала его жизнь в 62 года…

Помимо АС-31 в распоряжении ГУГИ были и есть другие подводные аппараты, построенные в разные годы с разными целями. В частности, принятый на вооружение еще в советские времена глубоководный аппарат АС-15. По некоторым сведениям, он был задействован в поисково-спасательной операции, когда случилась беда с АПРК "Курск". А теперь, с учетом возраста, тоже нуждается в ремонте, обновлении своих технических и специальных возможностей.


Александр Емельяненков

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Страны
Россия
Компании
Звездочка
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
Выставки
МВМС
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