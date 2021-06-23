Халатность российских военных привела к потере ракетного комплекса «Рубеж»

На железнодорожной станции в результате возгорания на платформе сгорел береговой ракетный комплекс «Рубеж» ВС РФ.

На железнодорожной станции в результате возгорания на платформе сгорел береговой ракетный комплекс «Рубеж» ВС РФ.

Инцидент произошел 16 июня этого года на станции Юдино в республике Татарстан. Как можно увидеть из ролика, очевидец наблюдает за началом возгорания БРК «Рубеж», находящегося на железнодорожной платформе. При этом, мужчина, снимающий происходящее на свой смартфон, комментирует, что ни часовой, ни солдаты,, находящиеся неподалеку в вагоне, не обращают внимания на пожар, который уничтожает боевую технику.

По-видимому, инцидент произошел из-за электрического пробоя, когда эшелон с военной техникой следовал из Крыма. Известно, что пострадавших среди военнослужащих нет.

Сам БРК «Рубеж» оказался серьёзно повреждён огнём. По имеющимся сведениям, ракет в пусковых контейнерах не было, поэтому детонации не произошло. Комментариев от Минобороны РФ, по данному поводу, пока не поступало.