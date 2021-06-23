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Время электроники

Власти готовятся чипировать россиян, сообщает «Коммерсантъ»

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

Российские власти разрабатывают новую программу, в рамках которой предлагается вживлять в мозг людей микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних устройств. Об идее чипировать граждан пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, документ задуман и разработан Российской академией наук (РАН) совместно с МГУ, а также одобрен президентом России Владимиром Путиным в марте. Проработку Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

На новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» до 2029 года потребуется 54 миллиарда рублей. Проект предполагает, в частности, развитие технологий нейроинтерфейсов — наборов аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью сигналов мозга.

Также авторы документа отмечают, что необходимо наращивать научную базу по этим технологиям и массово выпускать передовые прототипы. Так, планируется создать интерфейсы «человек—техника» для управления сложными системами как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара.

Это позволит людям работать в недоступных местах с высокой радиацией, космосе и т. д. Также будут созданы интерфейсы, обеспечивающие «самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений».

После реализации этой программы, силовики, неожиданно врывающиеся в дома неугодных по тем или иным причинам россиян, будут привычно изымать не только всю электронику, включая ту, что принадлежит их родственникам, но и, очевидно, мозги с вживленными чипами, содержащими важную, по их мнению, криминальную информацию. Возможные летальные исходы после подобных изъятий, как показывает практика отечественных правоохранителей, препятствием не являются.

Ранее сообщалось, что в России разработают имплант для головного мозга, который позволит слепым вернуть зрение. Устройство будет состоять из двух частей: внутреннего импланта и внешней камеры с микрокомпьютером. С помощью процессора видеоизображения будут преобразовываться в сигналы и поступать в мозг.

Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 году составил $1,2–1,3 млрд, говорит основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. До 2027 года, по ее оценке, сегмент будет расти в среднем на 15%. «США уже инвестировали в технологии "мозг—компьютер" за семь лет более $1,2 млрд, планируемый объем вложений составляет $6 млрд. В Китае принят China Brain Project с финансированием не менее $3 млрд»,— рассказала госпожа Асланян.

В 2020 году сообщалось, что Илон Маск уже чипировал мозг свиней и обезьян и захотел чипировать мозг людей. В частности, было продемонстрировано, как обезьяна с нейрочипом Илона Маска играет в Pong силой мысли. Также Маск заявил, что два человека с имплантами смогут «общаться телепатически».

Ранее сообщалось, что три четверти руководителей бизнеса в Европе и США верят в эффективность чипирования своих сотрудников (хотя сами чипироваться не хотят), а две трети самих сотрудников считают, что к 2035 году, когда технология станет доступна, «киборги» получат преимущество на рынке труда.

На днях также стало известно о всероссийской программе тотального видеонаблюдения за гражданами при помощи технологий искусственного интеллекта.

А в начале июня сообщалось, что в Подмосковье будет развернута ИИ-система тотальной слежки за детьми в школе. Позднее эту программу планируется распространить на всю страну.

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