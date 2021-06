Японцы спустили на воду третий фрегат нового поколения.

Японский концерн Mitsubishi Heavy Industries спустил на воду третий фрегат нового поколения — «Ноширо». Как сообщает Naval News, он должен войти в состав Морских сил самообороны Японии в 2022 году.

Сегодня Япония активно развивает свой оборонно-промышленный комплекс и строит новые корабли. В прошлом году японский флот получил первый эсминец противоракетной обороны нового поколения и первую в мире подлодку на литий-ионных аккумуляторах. Власти объясняют милитаризацию территориальными спорами с Южной Кореей, новыми технологиями Китая, российской инфраструрой на оспариваемых Курильских островах и ядерной программой Пхеньяна.

В 2017 году японские власти запустили проект 30FFM по строительству многоцелевых фрегатов нового поколения класса «Могами» на замену эсминцам типа «Асагири». Их разработкой занимаются компании Mitsubishi Heavy Industries и Mitsui E&S. В прошлом году на воду спустили второй корабль проекта 30FFM — «Кумано», а в марте 2021 достроили головной — «Могами». Всего Морские силы самообороны Японии ждут 22 таких фрегата.

Предполагается, что корабли проекта будут стандартным водоизмещением в 3900 тонн, длиной в 130 метров и шириной в 16 метров. Они будут двигаться со скоростью выше 30 узлов. Экипаж на фрегатах будет небольшой, всего около 90 моряков, что указывает на высокий уровень автоматизации корабля.

Церемония спуска на воду третьего фрегата нового поколения — «Ноширо»— прошла 22 июня в Нагасаки. Его назвали в честь реки. Корабль получил артиллерийскую установку Мк 45 калибра 127, пусковую установку ракет SeaRAM, торпедные аппараты и пусковую установку для дипольных отражателей. Еще на нем есть ангар для вертолета. Морские силы самообороны Японии планируют принять фрегат на вооружение в 2022 году.

22 JUN, the naming and launch ceremony was held at Nagasaki Works, MHI. The newest FFM was named "NOSHIRO", the 3rd MOGAMI class. Her name comes from Noshiro River where located in AKITA. The Noshiro River has supported tens of thousands people since ancient times.#motherriver pic.twitter.com/2clVVXs5zl