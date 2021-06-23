Британия подготовит Украину к морским провокациям

Меморандум о морском партнерстве – накануне Британия и Украина договорились о совместном строительстве военных кораблей и баз ВМС. Кроме того, Лондон пообещал Киеву помочь с реконструкцией судостроительных предприятий. Какие цели преследуют обе страны в рамках военно-морского сотрудничества и чем подобные договоренности опасны для России?

Украина и Великобритания совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум подписали Киев и Лондон, сообщила накануне пресс-служба министерства обороны Украины.

"В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS Defender министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины", – говорится в заявлении украинского военного ведомства.

Как считают в Киеве, стороны сделали еще один шаг в развитии сотрудничества с "целью укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью" в акваториях Черного и Азовского морей. Также участники церемонии наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. При этом эсминец HMS Defender прибыл в Одессу в прошлую пятницу, став вторым британским кораблем, посетившим Одессу за последние несколько недель.

Газета ВЗГЛЯД уже писала о намерении Лондона наращивать военную активность на территории современной Украины. Для Британии Одесская, Николаевская и Херсонская области – это удобные районы как с точки зрения шпионажа за Россией, так и с точки зрения подготовки плацдарма для возможного удара по Крыму. Украина, в свою очередь, в рамках сотрудничества с Британией заинтересована в создании военной базы на берегу Азовского моря. Теперь же военные планы Лондона в отношении Украины приобретают более четкие очертания, пусть и относительно далекие от полномасштабной реализации.

"Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: "мы готовы сделать это, а вы в качестве встречного шага сделаете это". В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть", – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.

Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России, в том числе на украинском участке, добавил собеседник. "Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет", – отметил Шеповаленко.

По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. "Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе", – предположил собеседник.

Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря,

считает военный эксперт, главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. "Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит", – пояснил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. "Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. На мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания. И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле, – пояснил Шеповаленко. –

При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией".

"Еще с советских времен так сложилось, что юг современной Украины был судостроительным. Речь идет прежде всего о Николаеве и Херсоне. В советское время там строили авианосцы. Правда, местность была закрыта проливами Черного и Средиземного моря. Однако мощности были довольно солидные", – напомнил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

"Сейчас, конечно, что-то осталось, – продолжил собеседник. – Но восстановление судостроительных мощностей потребует времени и очень больших денег. Вопрос в том, способна ли Британия туда вливать огромные средства? Если строительство кораблей и баз подразумевает создание противовеса России, то на достижение этой цели Лондон денег жалеть не будет. И тогда на Украине может начаться строительство не только гражданских судов, сухогрузов и танкеров (в этом они самостоятельны), но и военных кораблей. Но военные корабли – это не только корпус, это не просто вращающиеся винты. Нужно еще и вооружение, которого у Украины нет".

Киев не способен "сделать "начинку" кораблей без помощи Британии". "Зато британцы, владея такими технологиями, могут удовлетворить Украину в этом стремлении. Это соответствует британским интересам. Их главная цель – как можно больше насолить России. Не важно, через Украину, Болгарию, Молдавию или через НАТО в целом, главное – конкуренция с Россией в этом регионе", – пояснил адмирал.

По его словам, британцы могут заинтересоваться строительством базы в Очакове. "Но я больше опасаюсь того, что они начнут строительство баз на Азове, откуда будет исходить угроза Крыму и России в целом. Да, это будет скорее всего мелкий, прибрежный катерный флот, но нервы он нам пощекочет", – подытожил Комоедов.

Анастасия Куликова, Наталья Макарова