Видеорегистраторы и их преимущества

В любой современной системе видеонаблюдения имеется устройство для воспроизведения/хранения/записи данных. При этом видеорегистраторы в Крыму отличаются широкой сферой применения и могут использоваться в квартирах, домах, магазинах, офисных центрах и на многих других объектах.

Основные типы и особенности видеорегистраторов

По принципу работы все устройства делят на несколько основных видов. Причем каждый имеет свой подвид и может отличаться от аналогов по типу обработки сигнала и технологии его передачи. Однако среди основных следует выделить:

аналоговые . Считаются наиболее простыми и доступными по цене. Аналоговые модели характеризуются отличной пропускной способностью, поэтому подключать к устройству можно одновременно до 8 камер. Передавать сигналы аппараты способны на абсолютно любой монитор. Причем любой аналоговый аппарат отличается простотой настроек и подключения, а значит разобраться в работе прибора сможет любой человек даже без определенных навыков. Также к отличительных характеристикам современных гаджетов следует отнести простоту в эксплуатации, что идеально подходит для домашнего использования, бюджетную стоимость и низкую светочувствительность. Управление аналоговыми девайсами осуществляется посредством мышки, панели или пульта ДУ. А с монтажом и настройками камеры можно справиться даже самостоятельно, не привлекая при этом специалистов. Однако имеются минусы. Например, просматривать видео можно будет только после его предварительной записи;

. Считаются наиболее простыми и доступными по цене. Аналоговые модели характеризуются отличной пропускной способностью, поэтому подключать к устройству можно одновременно до 8 камер. Передавать сигналы аппараты способны на абсолютно любой монитор. Причем любой аналоговый аппарат отличается простотой настроек и подключения, а значит разобраться в работе прибора сможет любой человек даже без определенных навыков. Также к отличительных характеристикам современных гаджетов следует отнести простоту в эксплуатации, что идеально подходит для домашнего использования, бюджетную стоимость и низкую светочувствительность. Управление аналоговыми девайсами осуществляется посредством мышки, панели или пульта ДУ. А с монтажом и настройками камеры можно справиться даже самостоятельно, не привлекая при этом специалистов. Однако имеются минусы. Например, просматривать видео можно будет только после его предварительной записи; сетевые модели IP . Удобные и практичные в эксплуатации, они позволяют записывать, хранить и просматривать информацию даже удаленно сразу со всех камер, которые будут объединены в единую систему. Однако работают IP модели исключительно с сетевыми камерами, но к ним можно будет дополнительно подключать датчики, микрофоны, пульты управления и многие другие устройства. Причем конструкция IP гаджетов продумана до мелочей, а значит не только изображения, но и звук будет передаваться в максимально качественном формате. А благодаря беспроводной передачи данных, обрабатывать и просматривать данные можно будет даже удаленно;

. Удобные и практичные в эксплуатации, они позволяют записывать, хранить и просматривать информацию даже удаленно сразу со всех камер, которые будут объединены в единую систему. Однако работают IP модели исключительно с сетевыми камерами, но к ним можно будет дополнительно подключать датчики, микрофоны, пульты управления и многие другие устройства. Причем конструкция IP гаджетов продумана до мелочей, а значит не только изображения, но и звук будет передаваться в максимально качественном формате. А благодаря беспроводной передачи данных, обрабатывать и просматривать данные можно будет даже удаленно; гибридные модели характеризуются широким функционалом, за счет идеальной комбинации возможностей IP и аналоговых гаджетов. Современные камеры способны совершать наблюдение, запись, аналитику, обработку и регистрацию данных. При этом они характеризуются высоким мегапиксельным разрешением и неограниченными возможностями, благодаря чему использовать их можно в домашних условиях и для в профессиональных охранных системах.

Разновидности современных видеорегистраторов

Принцип действия любого видеорегистратора состоит в передаче видео непосредственно с камер наблюдения. Причем, основное устройство получая сигнал, далее обрабатывает его, а просмотреть данные можно будет на мониторе или удаленно. Причем выделяют несколько основных видов регистраторов:

NVR (сетевые гаджеты на различное количество каналов способны работать исключительно с IP-видеокамерами);

HDVR (гибридные девайсы, которые способны функционировать с аналоговыми, а также IP-приборами одновременно);

PC-based DVR (гаджеты, которые функционируют на базе ПК);

Car DVR (модели предназначенные для установки в автомобилях).

Современный ассортимент приборов для записи и хранения информации достаточно широк. Причем производители подобной продукции постоянно модернизируют производство, предлагая покупателям усовершенствованные девайсы с обширным функционалом.

Поэтому некоторые современные видеорегистраторы оснащены удобным сенсором, объемной картой памяти (от которой напрямую зависит надежность и качество работы всего устройства), а также функцией, благодаря которой систему можно подключать даже к обычному смартфону.



Источник: материалы маркетплейса Сатом.