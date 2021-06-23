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Российская газета

Понтонные подразделения инженерных войск прошли по рекам более 5 тысяч км

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Железнодорожный состав во время наведения комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу
Железнодорожный состав во время наведения комбинированной наплавной железнодорожно-автомобильной понтонно-мостовой переправы через Волгу.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В Волгограде завершился уникальный переход понтонных подразделений инженерных войск, приуроченный к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как сообщили в министерстве обороны РФ, в торжественном мероприятии в Волгограде принял участие начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, а также руководство города и общественные организации.

В военном ведомстве рассказали, что в переходе участвовали расчеты четырех инженерных бригад. Это - понтонно-мостовая бригада центрального подчинения, а также инженерно-саперные бригады Западного, Центрального и Южного военных округов. В минобороны отметили, что общая протяженность пути за месяц прохождения маршрута из трех различных районов России суммарно составила более 5000 км.

"Впервые в мировой практике военнослужащие инженерных подразделений применили паромы, предназначенные для оборудования переправ через водные преграды, в качестве средств передвижения по внутренним водным путям", - подчеркнули в минобороны. Этот уникальный переход подтвердил правильность заданных характеристик стоящих на вооружении новейших понтонных парков. Также в ходе тренировок были подтверждены возможности звеньев и буксирно-моторных катеров при перемещении на дальние расстояния в ходе движения по воде, в том числе в условиях экстремального ветрового волнения.


Александр Степанов

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Россия
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Минoбороны РФ
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