SpaceX запланировала к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом

Компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводным интернетом весь мир при помощи спутниковой системы Starlink. Об этом во вторник, 22 июня, пишет агентство Reuters со ссылкой на президента авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

На технологической веб-конференции Macquarie Group она сообщила, что компания уже успешно развернула порядка 1,8 тыс. спутников. После того, как они достигнут рабочей орбиты, у SpaceX будет «глобальный охват интернетом», сказала Шотвелл.

При этом она заявила о необходимости получить разрешения регулирующих органов.

По словам Шотвелл, компания запланирована развернуть 12 тыс. спутников общая стоимость которых оценивается в порядка $10 млрд.

В публикации отмечается, что Федеральная комиссия по связи США в 2021 году дала разрешение SpaceX разместить некоторые спутники Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось.

Ожидается, что это поможет предоставить высокоскоростной интернет людям, которые сейчас не имеют к нему доступ.

10 июня стало известно, что SpaceX планирует обеспечить Wi-Fi во время полетов в самолетах. Компания уже ведет переговоры с несколькими авиаперевозчиками. Для своего проекта SpaceX будет также использовать спутники Starlink.

Ранее, в мае, SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию из 60 микроспутников Starlink. До этого компания успешно вывела на орбиту 52 спутника Starlink, а также два спутника — Capella Space и Tyvak.