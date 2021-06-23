Шойгу встретился с главкомом ВС Мьянмы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во вторник, 22 июня, провел рабочую встречу с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который также является председателем Государственного административного совета страны.

В начале встречи Шойгу поприветствовал Хлайна на бирманском языке, назвав дорогим другом, а также подчеркнул, что для России Мьянма является стратегическим партнером и надежным союзником в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Настроены и впредь прилагать усилия по укреплению двусторонних связей с опорой на сложившиеся между нашими странами взаимопонимание, уважение и доверие. Мы всегда, как и прежде, открыты для хорошего взаимного диалога по самым разным вопросам», — отметил Шойгу.

В свою очередь, Хлайн заявил, что помощь России сделала армию Мьянмы одной из сильнейших в регионе, а также отметил личный вклад главы российского военного ведомства в развитие вооруженных сил страны.

«Благодарю за это», — сказал он, выразив Шойгу признательность за предоставленную возможность встретиться лично и за приглашение участвовать в Девятой Московской конференции по международной безопасности.

По оценке главкома, данный визит является подтверждением продолжения крепкой дружбы между странами.

С начала февраля в Мьянме не утихают протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Граждане страны вышли на улицы в поддержку избранного в ноябре правительства, погибли сотни человек.

В Кремле в связи с этим выражали обеспокоенность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве ситуацию тщательно отслеживают. В начале апреля МИД РФ заявил, что попытки ряда государств оказывать санкционное давление на действующее руководство Мьянмы «крайне опасны».