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Российская газета

Патриарх Кирилл: В современной армии растет уровень образования

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В День памяти и скорби - 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны - Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской православной церкви (РПЦ) к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля.

В церемонии приняли участие офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, сообщается на сайте Московского патриархата.

"Я думаю, что школа, которую вы прошли за годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни, - обратился к ним Святейший. - Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются умственные способности, растет уровень образования. Все это вам надлежит реализовать и использовать во благо на гражданской службе".

Глава РПЦ благословил личную жизнь военнослужащих и их будущие трудовые подвиги.

После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России патриарх и духовенство, присутствовавшие на церемонии, спели молитву "Вечная память" "вождем и воином, за веру и Отечество наше жизнь свою положившим".


Елена Новоселова

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