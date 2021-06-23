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ТАСС

Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос

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Экипаж «Шэньчжоу-12»
Экипаж «Шэньчжоу-12».
Источник изображения: Xinhua

По данным Центрального телевидения Китая, продолжительность каждого выхода составит около шести часов, это необходимо для монтажных работ вне базового модуля "Тяньхэ"

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Члены экипажа "Шэньчжоу-12" в ходе трехмесячного пребывания на китайской космической станции планируют совершить два выхода в открытый космос. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, продолжительность каждого выхода составит около шести часов. Это необходимо для монтажных работ вне базового модуля "Тяньхэ". В ходе них космонавты должны будут впервые в истории китайской космической программы задействовать роботизированную руку. Члены экипажа должны будут проверить безопасность и надежность механического манипулятора, а затем при его помощи установить оборудование на внешней стороне корпуса "Тяньхэ".

Как отмечает телеканал, перед космонавтами будут стоять значительно более сложные задачи по сравнению с теми, которые выполняли в ходе выхода в открытый космос члены экипажа "Шэньчжоу-7" в 2008 году. В ходе подготовки на Земле космонавты "Шэньчжоу-12" отрабатывали те же задачи в гипобарической камере и в условиях гидроневесомости в специальном бассейне.

Первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос, стал член экипажа "Шэньчжоу-7" Чжай Чжиган. Он пробыл за пределами корабля 22 минуты.

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами был запущен на орбиту утром 17 июня в 09:22 по пекинскому времени (04:22 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф". Позже аппарат произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР.

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Страны
Китай
Монголия
Проекты
Робот
Чанчжэн
Шэньчжоу
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1 комментарий
№1
23.06.2021 12:46
ЧЁ, нормальный костюм для выхода в космос сделали, раз 6 часов собрались работать?
0
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