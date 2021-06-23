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Известия.ru

Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что служба в армии, которая сегодня использует современные технологии, повышает образование и развивает умственные способности.

Обращаясь к военнослужащим после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби во вторник, 22 июня, патриарх подчеркнул, что полученные за время службы знания помогут им в обычной жизни после демобилизации.

«Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование», — подчеркнул он.

Предстоятель Русской православной церкви благословил военных, отметив, что их навыки следует «использовать во благо» на гражданской службе.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а также гвоздики к стелам городов-героев.

Глава государства подчеркнул, что день памяти и скорби 22 июня по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах поколений.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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