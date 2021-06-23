Лавров рассказал о переговорах России и Венесуэлы по поставкам оружия

Москва и Каракас продолжают переговоры по поставкам новых партий вооружений, Россия готова продолжать помогать латиноамериканской республике в сфере укрепления ее обороноспособности. Об этом во вторник, 22 июня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Насчет того, готова ли Россия продолжать оказывать Венесуэле помощь, в том числе в сфере укрепления обороноспособности, мы не то что готовы, мы ее никогда и не прекращали. Венесуэльской армии поставлены российские системы продукции военного назначения, там работают наши специалисты, которые в соответствии с контрактом регулярно проводят необходимые мероприятия по обслуживанию этой техники», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что страны продолжают переговоры по поставкам новых партий различного вида вооружений.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада.

Россия стабильно занимает второе место в мире по экспорту вооружений. В марте 2020 года Стокгольмский международный институт исследований проблем мира сообщил в своем отчете, что с 2015 по 2019 год объем мировой торговли оружием вырос на 5,5% по сравнению с периодом 2010–2014 годов. Основными экспортерами вооружений остаются США и Россия.

Отмечалось, что доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. Региональное распределение выглядит так: 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир, 57% — на Азию и Океанию, 19% — на Ближний Восток (в основном Египет и Ирак), 17% — на Африку, 5,7% оружия поставили в Европу и 0,8% — в Северную и Южную Америки.