Израиль испытал авиационный лазер

ВВС Израиля протестировали новое оружие для борьбы с воздушными целями. Вчера, 21 июня, пресс-служба Минобороны Израиля на своём официальном YouTube-канале показала испытания лазерной установки HPL-WS.

«Мы успешно перехватили несколько БПЛА в воздухе в пределах дальности более 1 км. Это революционное технологическое достижение, которое имеет решающее значение для дальнейшего развития нашей бортовой лазерной системы большой мощности», — рассказал руководитель Управления оборонных исследований бригадный генерал Янив Ротем.

Демонстрация работы установки HPL-WS

HPL-WS (High-Power Laser Weapon System) представляет собой боевую лазерную установку, которую можно устанавливать на самолёты. В дальнейшем компания Elbit Systems и Минобороны Израиля намерены развивать технологию HPL-WS, наращивая дальность поражения целей и мощности энергетического оружия.