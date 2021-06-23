Milliyet (Турция): «Турция — страна, которой мы больше всего доверяем»

Встреча глав МИД РФ и Афганистана С. Лаврова и Х. Атмара.

В ходе недавней встречи президентов Турции и США была достигнута договоренность о том, что турецкие военные останутся в Афганистане после вывода войск НАТО для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула. На полях Дипломатического форума в Анталье глава МИД Афганистана сделал в этой связи следующее заявление.

Газета Milliyet взяла интервью у министра иностранных дел Афганистана Мухаммада Ханифа Атмара на полях Дипломатического форума в Анталье.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что афганское правительство полностью поддерживает предложение Турции остаться в Афганистане после вывода войск НАТО для обеспечения безопасности международного аэропорта Кабула, добавив, что афганский народ всегда будет рад Турции.

Атмар подчеркнул, что афганское правительство никогда не подчинится давлению "Талибана" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.) и Турция - самый надежный брат в этом процессе.