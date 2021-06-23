SpaceX планирует к осени обеспечить беспроводной интернет по всему миру

Компания Илона Маска планирует развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около $10 млрд, сообщает Reuters

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies) планирует к сентябрю обеспечить беспроводной интернет по всему миру с помощью спутниковой системы Starlink. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента этой американской авиакосмической корпорации Гвинн Шотвелл.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и, как только они достигнут рабочей орбиты, у нас будет глобальный охват интернетом, однако затем нам нужно будет получить разрешения регулирующих органов", - заявила она на технологической веб-конференции Macquarie Group.

SpaceX планирует, по словам Шотвелл, развернуть в общей сложности 12 тыс. спутников общей стоимостью около $10 млрд. В мае Илон Маск заявил, что компания получила более 500 тыс. заказов на подключение к интернет-сети.

Федеральная комиссия по связи США (ФКС) одобрила в этом году планы SpaceX по развертыванию некоторых спутников Starlink на более низкой околоземной орбите, чем планировалось, что поможет предоставить высокоскоростной широкополосный интернет людям, у которых в настоящее время нет к нему доступа.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. В мае 2019 года в космос были выведены первые ее 60 аппаратов.