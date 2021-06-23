Ростех и компания "ПетроИнжиниринг" приступают к выпуску высокотехнологичного оборудования для добычи нефти и газа

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха холдинга "Швабе" и компания "ПетроИнжиниринг" подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию крупного проекта по выпуску оборудования для нефтедобычи, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, в состав которой входит холдинг.

"Стороны планируют наладить совместно разработку и выпуск современной буровой техники, в том числе - долот PDC (Polycrystalline Diamond Bits) - профессионального инструмента, изготовленного по инновационной технологии для бурения нефтяных, газовых или геотермальных скважин", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

"НИИ "Полюс" уже имеет опыт создания уникального специализированного оборудования для отрасли подводной добычи нефти и газа - в октябре прошлого года мы запустили в серийное производство волоконно-оптическую систему передачи и преобразования оптических сигналов, которая позволяет управлять подводной инфраструктурой добычи на шельфе", - сказал генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении приводятся слова генерального директора "Инновационной Сервисной Компании "ПетроИнжиниринг" Александра Герасименко, который выразил уверенность, что сотрудничество с НИИ "Полюс" придаст новый импульс развитию производства отечественного бурового оборудования, которое сможет составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Тем более, что в условиях пандемии проблема импортозамещения встала наиболее остро.

"Синергия научной базы НИИ "Полюс" и наш опыт в сфере технологий бурения нефтетегазовых скважин позволят вывести производство оборудования в стратегической для России отрасли на мировой уровень", - сказал Герасименко.

По информации пресс-службы, "ИСК "ПетроИнжиниринг" осуществляет деятельность практически во всех сегментах нефтесервисного рынка, имеет собственное производство бурового инструмента и специализируется на предоставлении инженерных услуг в области бурения.