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Интерфакс-АВН

США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше

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Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша
Президент Польши Анджей Дуда во время церемонии на базе в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © AP Photo, Michal Fludra

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты приступили к размещению оружия на создаваемой на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны, сообщило Агентство по ПРО.

"Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше", - говорится в сообщении.

По данным агентства, в марте на базе Редзиково на севере Польши была уже завершена и протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

Строительство базы наземной противоракетной обороны завершится в 2022 года. Проект уже готов примерно на 95%

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США считают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

В морскую составляющую системы, в частности, входят эсминцы Roosevelt ("Рузвельт"), Porter ("Портер"), Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Бёрк"), которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли в прошлом неоднократно заходили для патрулирования в акваторию Черного моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
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2 комментария
№1
23.06.2021 05:27
Полоний: (aka поляк :) - ID:19550)
Эй, люди! Помогите, помогите!

Гамлет
(обнажая шпагу)

Что? Крыса?
(Пронзает ковер.)
Ставлю золотой, - мертва!

Полоний
(за ковром)
Меня убили!
(Падает и умирает.)

Королева

Боже, что ты сделал?

Гамлет

Я сам не знаю; это был король?

Королева

Что за кровавый в шальной поступок!

Гамлет
...
(Откидывает ковер и обнаруживает Полония.)
Ты, жалкий, суетливый шут, прощай!
Я метил в высшего; прими свой жребий;
Вот как опасно быть не в меру шустрым.
-----
:)
0
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№2
23.06.2021 06:50
Но вообще-то интересно, как NATO/США собираются использовать эти базы (в Польше и Румынии).
Эсминцы УРО США не нуждаютcя в таких станциях - у них свои радары системы Aegis. Весь фокус Arleigh Burke'ов как морского эшелона ПРО - это возможность (теоретическая) нахождения эсминца (в момент запуска БРПЛ с РПКСН) в определенном месте, подходящем для перехвата БРПЛ на ее активном участке, до разделения носителя и "автобуса".

Ясно, что системы (подобные Aegis) в Польше и Румынии такими возможностями не обладают.  Кто-нибудь может объяснить, что, когда и как они должны перехватывать?
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