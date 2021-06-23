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РИА Новости

Шойугу заявил, что основной состав Вооруженных сил привит от коронавируса

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса - вакцинировано более 900 тысяч человек, сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

"Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях", - сказал министр.

Он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - добавил он.

По словам главы ведомства, единственные, по кому в Вооруженных силах продолжается работа по вакцинации, - новобранцы весеннего призыва.

Министр заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих.

Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в Сирии стабильная. "Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал он.

По словам командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса также на 100%, в контингенте создан групповом иммунитет.

Также стопроцентная вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии.

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Персоны
Шойгу Сергей
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