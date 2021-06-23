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РИА Новости

Рахманов назвал проект новейшей атомной многоцелевой АПЛ "Горгона" передовой разработкой

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Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.

Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.

Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
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