Рахманов назвал проект новейшей атомной многоцелевой АПЛ "Горгона" передовой разработкой

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Проект новейшей атомной многоцелевой подлодки малого водоизмещения "Горгона" является передовой разработкой конструкторского бюро, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщил РИА Новости гендиректор ОСК Алексей Рахманов.

"В конструкторских бюро постоянно ведутся передовые разработки новых проектов кораблей и судов военного и гражданского назначения, а также подводных лодок. Проект "Горгона" не является исключением", - сказал Рахманов.

Он не стал уточнять тактико-технические характеристики проекта, сославшись на секретность.

Ранее петербургское Морское бюро машиностроения "Малахит" в своём годовом отчете за 2020 год сообщило о разработке технического предложения атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона". Отмечалось, что определен облик субмарины.