Два трала с танками Т-72М1 сгорели в Польше

В Польше столкнулись два трала, перевозившие основные боевые танки Т-72М1. Авария произошла в конце минувшей недели на автомобильной трассе А6, в муниципальном районе Подючи города Щецин.

Техника перебрасывалась в места постоянной дислокации после участия в крупнейших маневрах Войска польского Dragon-21.

В учебных боевых действиях были задействованы военнослужащие двух механизированных соединений, почти 10000 человек, и 800 единиц техники, в том числе различные типы бронированных машин.

В ходе марша по неизвестной причине тягач, буксировавший прицеп с одним "семьдесят вторым", столкнулся с другим транспортным средством. В результате загорелось топливо, и вскоре пламенем оказались объяты оба трала, причем первый автомобиль выгорел полностью. Водитель второго сумел отвести тягач в безопасное место.

Танки также получили повреждения, правда, пока непонятно, надолго ли они выведены из строя. Ликвидацией очага возгорания занимались местные пожарные. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.

Это не первое происшествие с военной техникой на дорогах Польши. Так, в январе 2020 года в ходе марша задымил американский бронетранспортер Stryker второго кавалерийского полка армии США.

Еще один инцидент, связанный с пожарами военной техники, произошел во второй половине мая, тогда загорелся израильский танк Merkava Mark IV.

Алексей Брусилов