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Российская газета

В Вооруженных силах РФ выработался коллективный иммунитет к коронавирусу

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Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске
Вакцинация от коронавируса военнослужащих Северного флота РФ на фрегате "Адмирал флота Касатонов" в Североморске.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Прививочная кампания от коронавируса помогла сформировать коллективный иммунитет в российских вооруженных силах. Как сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас от COVID-19 вакцинировано уже более 900 тысяч человек, в том числе 85 процентов военнослужащих. По его словам, для своевременной поставки вакцин организовано взаимодействие с Минздравом России.

Как напомнил замминистра, главный государственный санитарный врач Минобороны выпустил постановление от 18 июня, согласно которому введена обязательная вакцинация всех категорий военнослужащих.

Кроме того, это постановление распространяется на работников, задействованных на социально важных объектах, а также отдельных категорий федеральных гражданских служащих.


Александр Степанов

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