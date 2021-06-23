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Российская газета

Military Watch назвал важное преимущество российских подлодок

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новое поколение российских подводных лодок проекта 885 "Ясень" получило возможность наносить удары крылатыми ракетами, находясь в доке или у причала, без предварительного погружения под воду. При этом "Ясень" является одной из самых мощных ударных подводных лодок в мире.

Как пишет Military Watch, на каждой из этих субмарин может быть развернуто от 32 до 40 крылатых ракет большой дальности.

"Возможность запускать ракеты, не погружаясь в воду, потенциально очень ценна для внезапных атак", - говорится в публикации.

При этом приводится экспертное мнение о том, что не всегда есть время для развертывания и выхода в запланированный район, из которого предполагается нанести удар. Также отмечается, что возможность атаки с подводной лодки от причала может быть востребована в горячих точках. Например, субмарина, расположенная на сирийском побережье в Тартусе, в случае необходимости сможет поддержать огнем наземные войска.

Такую возможность можно использовать для увеличения концентрации огневого воздействия. Сделав первый залп, подлодка класса "Ясень" способна сразу пополнить боекомплект перед выходом в море.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
885 Ясень
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