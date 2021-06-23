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ТАСС

Минобороны провело плановую противопожарную проверку всех ВС

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что в 2021 году был проведен большой комплекс работ на военных арсеналах по недопущению распространения пожаров

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России провело плановую противопожарную проверку всех вооруженных сил, сообщил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в 2021 году был проведен большой комплекс работ на военных арсеналах по недопущению распространения пожаров. "Работа была плановая. Была проведена противопожарная проверка на территории от Камчатки до Калининграда", - сказал министр.

Шойгу отметил, что была поставлена необходимая противопожарная техника и созданы противопожарные команды.

Как доложил главе военного ведомства замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, "подготовка войск (сил) к пожароопасному сезону организована, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов министерства обороны выполняются в плановом порядке".

Булгаков уточнил, что в целях противодействия пожароопасным фактором создана группировка сил и средств общей численностью до 36 200 человек и 2 546 единиц техники, из них в составе штатных подразделений пожарной охраны - 21 815 человек и 1 384 единицы пожарной техники.

"Кроме того, обеспечена готовность к применению сил и средств авиации, оборудованных выливными авиационными приборами и водосливными устройствами. К выполнению задач подготовлено 233 летных экипажа", - добавил Булгаков.

Противопожарные полосы и арсеналы

Замминистра сообщил, что в течение всего пожароопасного периода дважды проводятся работы по опашке противопожарных полос. "На данный момент работы первой очереди полностью завершены. Опахано 4,4 тыс. га (100%). Повторная опашка спланирована на июль-сентябрь", - отметил он.

Булгаков также рассказал, что на перспективных арсеналах продолжается строительство новых хранилищ. К уже построенным 544 хранилищам к концу 2021 года планируется завершить строительство еще 114, что позволит увеличить долю железобетонных, кирпичных хранилищ и сборноразборных металлоконструкций для содержания установленных запасов ракет и боеприпасов до 90%.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Шойгу Сергей
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