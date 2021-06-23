Австралия передала патрульный катер класса "Гардиан" Республике Кирибати

ЦАМТО, 22 июня. Austal Limited (Austal) 18 июня объявила о поставке ее подразделением Austal Australia Министерству обороны Австралии патрульного катера класса "Гардиан", предназначенного для Республики Кирибати.

В тот же день катер, получивший наименование "Тенаоаи II" (Teanoai II), был передан правительству Республики Кирибати в ходе церемонии, проведенной на предприятии Austal Australia в Хендерсоне.

"Тенаоаи II" стал первым патрульным катером класса "Гардиан", переданным Кирибати, и 11-м катером серии, поставленным в рамках реализуемого правительством Австралии проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона. Он заменит патрульный катер "Тенаоаи", поставленный Кирибати в 1994 году. Изначально поставка катера была запланирована на середину 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 сроки передачи были сдвинуты.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" силам обороны Восточного Тимора. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Поставку катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца. Всего их планируется передать правительствам 12 государств, включая Папуа-Новую Гвинею, Фиджи, Федеративные Штаты Микронезии, Тонга, Соломоновы Острова, Острова Кука, Кирибати, Маршалловы Острова, Палау, Самоа, Восточный Тимор и Вануату.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года. Согласно графику, программа завершится поставкой катеров Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет проводиться на ремонтном предприятии Austal Australia в Кэрнсе. В настоящее время Austal рассматривает дополнительные возможности поставки катеров на экспорт.

Новые стальные 39,5-метровые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Они позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, будут использоваться для обеспечения безопасности на море и защиты морских ресурсов.