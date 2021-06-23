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Российская газета

Падение "Черного дрозда": как СССР едва не получил секреты США

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Источник изображения: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org

34 года назад над Балтикой произошел инцидент, который мог обернуться катастрофой для ВВС США. Из-за отказа двигателя самолет-разведчик SR-71 Blackbird начал аварийное снижение у государственной границы Советского Союза. Если бы не оперативное вмешательство шведских истребителей, сверхсекретный самолет-шпион мог оказаться добычей СССР. Эту историю вспомнил The National Interest.

В конце 80-х годов американские воздушные разведчики, несмотря на перестройку в Советском Союзе и потепление в его отношениях с США (а может, и благодаря им) стали часто появляться у советских границ. Одним из их излюбленных маршрутов был "Балтийский экспресс", позволявший фотографировать ключевые военные базы - в первую очередь, Северного флота под Мурманском. Самолеты-шпионы SR-71 Blackbird вели съемку с большой высоты из международного воздушного пространства, так что законных оснований мешать им у советских истребителей не было. До и помешать "Черному дрозду" было затруднительно чисто физически - характеристики у этой легендарной машины под стать ее футуристическому облику: потолок 25 км, максимальная скорость 3500 км/ч.

Однако 29 июня 1987 года у СССР появился шанс расквитаться за беспардонную съемку своих секретов. Экипаж летевшего "Балтийским экспрессом" SR-71 доложил об отказе двигателя и снизился до высоты 8 километров, где его нашли истребители ВВС Швеции и проводили к датской границе - месту встречи со срочно поднятыми в воздух из ФРГ американскими самолетами.

Роль шведов в инциденте очень важна, отмечает издание. Балтийское море маленькое и поделено между прибрежными государствами. Польша и Восточная Германия на тот момент были союзниками СССР, заход в их воздушное пространство - не говоря уже о пересечении советской границы, - был равнозначен потере самолета.

Эту историю рассекретили лишь в 2018 году, когда четверым пилотам шведских Saab 37 Viggen вручили медали ВВС США и картину, где был изображен инцидент над Балтикой. На церемонию в Стокгольм приехал один из пилотов SR-71 Том Вельтри. Второй, Дуэйн Нолл, выразил благодарность шведским пилотам по видеосвязи.

- Мы испытали огромное облегчение, увидев рядов шведские истребители, а не перехватчики МиГ-31, - признался Вельтри.


Антон Валагин

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