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Россия создаст атомную «Горгону»

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Источник изображения: Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Конструкторское бюро (КБ) «Малахит» в инициативном порядке работает над созданием многоцелевой атомной подлодки малого водоизмещения «Горгона» и малой неатомной субмарины с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) «Сервал», сообщает «Интерфакс», ссылаясь на отчет предприятия за 2020 год.

«В инициативном порядке разработаны технические предложения и определен облик [подлодок]», — отмечается в документе.

Также в КБ работают над новым глубоководным аппаратом, который сможет погружаться на дно Марианской впадины. «В 2020 году обществом развернуты работы по созданию уникального сверхглубоководного обитаемого комплекса с аппаратом, способным погружаться и работать на глубинах до 11 тысяч метров», — говорится в отчете.

В июле 2019 года ведущий конструктор «Малахита» Игорь Караваев заявил, что проектируемая российская малая неатомная подводная лодка семейства «Пиранья» проекта П-750Б с ВНЭУ способна находиться под водой до 12 суток.

В апреле 2018 года ТАСС, ссылаясь на «Малахит», сообщило, что предприятие испытало образец ВНЭУ для малых неатомных подводных лодок.

В России ВНЭУ для неатомных подводных лодок также создают в КБ «Рубин».

ВНЭУ позволяет неатомной субмарине плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на ее поверхность (то есть работать без доступа к атмосферному кислороду). Аналогичные проекты ведутся во Франции, Швеции, Германии, Японии, Испании, Китае, Индии и США.


Иван Потапов

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2020-й год
865 Пиранья
Piranha
ВНЭУ
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