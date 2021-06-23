Япония оценивает возможность отказа от оснащения истребителей F-15 американскими ракетами

ЦАМТО, 22 июня. Анонимные представители правительства Японии 19 июня сообщили национальным СМИ, что Япония рассматривает возможность отказа от ранее озвученных планов закупки американских противокорабельных ракет большой дальности для оснащения истребителей F-15 Воздушных сил самообороны.

Как сообщает Kyodo News, изменение планов связано с резким увеличением расходов на реализацию данной программы. Тем не менее, официальное решение пока не принято.

Целью приобретения перспективных противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) производства корпорации Lockheed Martin являлось обеспечение Воздушным силам самообороны Японии возможностей по нанесению ударов с большой дальности вне досягаемости вооружений противника.

Закупка связана с увеличением военной мощи Китая и наличием территориальных споров в регионе. Министерство обороны заявило, что ракеты, дальность пуска которых составляет 900 км, необходимы для повышения возможностей по защите островов Нансей (архипелаг Рюкю) в Восточно-Китайском море.

По словам официальных источников, в случае изменения планов закупки правительство также рассмотрит вопрос о сокращении количества самолетов F-15, которые планируется модернизировать. В настоящее время на вооружении Воздушных сил самообороны имеется около 200 F-15, 70 из которых планируется модернизировать с оснащением новыми ракетами, включая LRASM и JASSM. Расходы на модернизацию истребителей в бюджет на 2021 ф.г. включены не были, поскольку правительство предполагало выделить средства после согласования затрат с американской стороной. По оценкам правительства, отказ от приобретения позволит сэкономить десятки миллиардов иен.

Первоначально рассчитанная американской стороной стоимость модернизации, позволяющей истребителям F-15 нести ракеты LRASM, составляла 80 млрд. иен, но недавно увеличилась до почти 240 млрд. иен (2,2 млрд. долл.) отчасти из-за дефицита необходимых компонентов.