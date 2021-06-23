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ЦАМТО

Япония оценивает возможность отказа от оснащения истребителей F-15 американскими ракетами

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Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com.

ЦАМТО, 22 июня. Анонимные представители правительства Японии 19 июня сообщили национальным СМИ, что Япония рассматривает возможность отказа от ранее озвученных планов закупки американских противокорабельных ракет большой дальности для оснащения истребителей F-15 Воздушных сил самообороны.

Как сообщает Kyodo News, изменение планов связано с резким увеличением расходов на реализацию данной программы. Тем не менее, официальное решение пока не принято.

Целью приобретения перспективных противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) производства корпорации Lockheed Martin являлось обеспечение Воздушным силам самообороны Японии возможностей по нанесению ударов с большой дальности вне досягаемости вооружений противника.

Закупка связана с увеличением военной мощи Китая и наличием территориальных споров в регионе. Министерство обороны заявило, что ракеты, дальность пуска которых составляет 900 км, необходимы для повышения возможностей по защите островов Нансей (архипелаг Рюкю) в Восточно-Китайском море.

По словам официальных источников, в случае изменения планов закупки правительство также рассмотрит вопрос о сокращении количества самолетов F-15, которые планируется модернизировать. В настоящее время на вооружении Воздушных сил самообороны имеется около 200 F-15, 70 из которых планируется модернизировать с оснащением новыми ракетами, включая LRASM и JASSM. Расходы на модернизацию истребителей в бюджет на 2021 ф.г. включены не были, поскольку правительство предполагало выделить средства после согласования затрат с американской стороной. По оценкам правительства, отказ от приобретения позволит сэкономить десятки миллиардов иен.

Первоначально рассчитанная американской стороной стоимость модернизации, позволяющей истребителям F-15 нести ракеты LRASM, составляла 80 млрд. иен, но недавно увеличилась до почти 240 млрд. иен (2,2 млрд. долл.) отчасти из-за дефицита необходимых компонентов.

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Страны
Китай
США
Япония
Продукция
F-15
JASSM
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
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