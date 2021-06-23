Парашюты спецназначения и новые артбоеприпасы представит Россия на выставке «Милекс-2021»

«Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» продемонстрирует парашютные системы специального назначения, а также артиллерийские боеприпасы нового поколения на международной выставке вооружения „Милекс-2021“, которая пройдет с 23 по 26 июня в городе Минске», — сообщила пресс-служба холдинга.

Там отметили, что на выставке можно будет посмотреть парашютную систему «Поиск», созданную Ивановским парашютным заводом «Полет» для «Авиалесоохраны». Он легче поддается управлению, что позволяет безопасно приземляться в заданной точке в труднодоступных местах в лесных массивах и оперативно ликвидировать возгорания.

«Также среди новинок «Технодинамики» — артиллерийские боеприпасы нового поколения. К ним относятся 125-миллиметровый танковый выстрел повышенного могущества 3ВБМ23 („Свинец-2“) и экспериментальный образец „Манго-М“ — модернизированный выстрел 3ВБМ17 („Манго“)», — указали в пресс-службе.

Эти боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, а также по самоходным артиллерийским установкам и другим бронированным целям. Разработчики АО «НИМИ им. В. В. Бахирева» (входит в НПК «Техмаш» Ростеха) значительно улучшили тактико-технические характеристики изделий.

«Например, бронепробиваемость данных выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. Если штатный выстрел 3ВБМ17 пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2 000 метров), то для экспериментального образца модернизированного выстрела этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 — 300 мм», — пояснили в холдинге.

Разработки способны поразить практически весь спектр бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

В рамках выставки «Милекс» также будут представлены новые 30-мм выстрелы с пластиковым ведущим устройством для малокалиберного артиллерийского вооружения, их разработали в НПО «Прибор» им. С. С. Голембиовского. Некоторые образцы будут показаны в Минске впервые.

«В экспозицию также вошли реактивные снаряды к РСЗО «Торнадо-Г» и «Град», противорадиолокационные и помеховые патроны, парашютные системы специального назначения и другие разработки», — цитирует Eadaily «Технодинамику».