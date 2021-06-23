Англия намерена инвестировать проекты украинских ВМС

В Одессе на борту британского ракетного эсминца HMS Defender состоялась церемония подписания меморандума о реализации проектов морского партнёрства между Украиной и Великобританией.

Как сообщается на сайте минобороны Украины, со стороны Киева договор подписал заместитель главы этого ведомства Александр Миронюк, а с британской — министр по вопросам оборонных закупок Джереми Квин.

«Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», - говорится в сообщении.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота», — заявили в пресс-службе Минобороны.