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РИА Новости

Путин напомнил о возобладании подхода на расширение НАТО в Европе

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Учения НАТО "Удар сабли" в Латвии
Учения НАТО "Удар сабли" в Латвии.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО.

Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля.

"В логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времен той эпохи он и был создан", - отметил он.

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Страны
Германия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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