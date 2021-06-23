"Алмаз-Антей" создал подводный беспилотник

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" покажет на выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге макет автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма", разработанного в ЦКБ "Лазурит".

Беспилотник способен длительное время находиться на глубине - в том числе подо льдом, - исследуя мировой океан, транспортируя грузы либо обслуживая подводные сооружения и коммуникации. Аппарат также способен управлять нефтегазовым оборудованием и выполнять поиск затонувших объектов.

"Сарма" построен на модульной платформе, оснащен высокоточной навигацией, аппаратурой связи, а также обширным инструментарием для выполнения задач.

Расположенное в Нижнем Новгороде ЦКБ "Лазурит" специализируется на проектировании подводных лодок и глубоководных аппаратов различного назначения.

Антон Валагин