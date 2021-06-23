Путин заявил о риске новой гонки вооружений в мире

Риски новой гонки вооружений в мире становятся реальными из-за деградации системы европейской безопасности. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной во вторник, 22 июня.

«Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — заявил Путин.

Российский лидер назвал расширение НАТО на восток основной причиной стремительного роста взаимного недоверия на европейском континенте.

О добавил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.

«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что груз прошлых конфликтов и ошибок мешать странам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем.

«Наша общая и бесспорная цель — обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», — заключил президент России.

В июне Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, однако причина, по которой альянс до сих пор существует, не до конца ясна. По его словам, «всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень».

Как добавил президент России, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что считают нужным и важным прежде всего для своих экономических, политических и военных интересов.