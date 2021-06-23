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ЦАМТО

ОСК представит на МВМС-2021 обширную экспозицию

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Макеты кораблей
Макеты кораблей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 22 июня. С 23 по 27 июня делегация Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примет участие в X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

На едином стенде корпорации будут представлены более 40 макетов кораблей, судов и морской техники, которые разрабатывают и производят предприятия корпорации, руководители ОСК примут участие в деловой программе салона и подпишут ряд соглашений.

Кроме того, полномасштабные образцы продукции ОСК можно будет увидеть у причальной стенки Морского вокзала: инновационный тральщик с корпусом из стеклопластика "Александр Обухов" (производства СНСЗ), корвет с управляемым ракетным оружием "Стойкий" (создан корабелами Северной верфи), многоцелевой фрегат дальней морской зоны "Адмирал Касатонов" (также построен Северной верфью), а также подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар" постройки Адмиралтейских верфей.

"За годы своего существования МВМС превратился не только в площадку для заключения контрактов и знакомства с новейшей корабельной техникой. Он стал местом определения важнейших военно-политических решений, достижения партнерских договоренностей, установления прочных связей между государствами", – отметил глава ОСК Алексей Рахманов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Обухов
Б-585 Санкт-Петербург
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
22350
Выставки
МВМС
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