ОСК представит на МВМС-2021 обширную экспозицию

ЦАМТО, 22 июня. С 23 по 27 июня делегация Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) примет участие в X Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

На едином стенде корпорации будут представлены более 40 макетов кораблей, судов и морской техники, которые разрабатывают и производят предприятия корпорации, руководители ОСК примут участие в деловой программе салона и подпишут ряд соглашений.

Кроме того, полномасштабные образцы продукции ОСК можно будет увидеть у причальной стенки Морского вокзала: инновационный тральщик с корпусом из стеклопластика "Александр Обухов" (производства СНСЗ), корвет с управляемым ракетным оружием "Стойкий" (создан корабелами Северной верфи), многоцелевой фрегат дальней морской зоны "Адмирал Касатонов" (также построен Северной верфью), а также подводные лодки "Санкт-Петербург" и "Краснодар" постройки Адмиралтейских верфей.

"За годы своего существования МВМС превратился не только в площадку для заключения контрактов и знакомства с новейшей корабельной техникой. Он стал местом определения важнейших военно-политических решений, достижения партнерских договоренностей, установления прочных связей между государствами", – отметил глава ОСК Алексей Рахманов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".