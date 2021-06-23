Рособоронэкспорт на МВМС-2021 представит иностранным партнерам лучшие новинки российского кораблестроения

ЦАМТО, 22 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в ходе X Международного военно-морского салона МВМС-2021 представит инозаказчикам новейшие образцы российской военно-морской техники, средства контроля и обороны береговой зоны.

Салон пройдет с 23 по 27 июня 2021 года в г. Санкт-Петербурге.

"Рособоронэкспорт – традиционный участник и спонсор Международного военно-морского салона. Поэтому на правах одного из первопроходцев мы с большим удовлетворением отмечаем качественное развитие салона, его высокое место среди ведущих мировых выставок, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Рособоронэкспорт пригласил на МВМС-2021 делегации более чем из 70 стран, и мы ожидаем серьезного стимула к развитию сотрудничества с партнерами по военно-морской тематике. Сегодня портфель заказов компании в этом сегменте составляет около 5,5 млрд. долл. Он включает в себя контракты на поставку и совместное строительство кораблей и подводных лодок, поставку различного вооружения для них, средств берегового обеспечения, а также инфраструктурные проекты".

Экспозиция Рособоронэкспорта на МВМС отражает основные потребности современного рынка, ориентируя потенциальных заказчиков на приобретение наиболее востребованной продукции. На стенде компании разместятся модели большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636, малого сторожевого корабля проекта 20382 "Тигр", дизель-электрической подводной лодки проекта 677Э "Амур 1650", малого ракетного корабля проекта 22800Э "Каракурт-Э" и берегового ракетного комплекса тактического назначения "Рубеж-МЭ".

"Компания представляет на своем стенде модели наиболее востребованных образцов военно-морской техники. Например, сегодня Рособоронэкспорт прорабатывает поставку кораблей "Каракурт-Э" в 6 стран мира, а береговым комплексом "Рубеж-МЭ" предметно интересуются 8 наших иностранных заказчиков. Также мы вместе с предприятиями-производителями готовы детально презентовать партнерам натурные образцы военно-морской техники", – добавил Александр Михеев.

В рамках салона в пассажирском порту Санкт-Петербурга будут представлены новейшие образцы российской военно-морской техники, экспортные аналоги которых Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам на мировом рынке.

– Малый ракетный корабль проекта 22800 (экспортный аналог – проект 22800Э "Каракурт-Э") сопоставим по огневой мощи с кораблями класса "фрегат". Оснащен ракетной системой Club-N и многоканальным зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-МЕ".

– Береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" позволяет одиночной машине осуществить поиск и нанесение удара по цели благодаря интегрированию на одной платформе средств поражения и целеуказания. Имеется возможность формирования ударной группы в составе до восьми боевых машин.

– Дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (экспортный аналог – проект 677Э "Амур-1650") относится к последнему поколению подводных лодок, в которой применены самые передовые технологии и материалы. В состав боекомплекта входят ракеты системы Club-S, способные поражать корабли и наземные объекты противника, а также торпеды с дальностью стрельбы до 50 км.

– Многоцелевой фрегат проекта 22350 (экспортный аналог – проект 22356) — высокотехнологичный корабль последнего поколения, отлично приспособленный для действий в дальней морской и океанской зоне. В состав его вооружения входят интегрированная ракетная система Club-N и 130-мм артиллерийская установка А-192М с дальностью стрельбы 22 км. Противовоздушную оборону обеспечивает многоканальный ЗРК "Риф-М" с двумя типами ракет средней и малой дальности, а также два малокалиберных зенитных артиллерийских комплекса "Пальма". Малогабаритный противолодочный торпедный комплекс "Пакет - Э/НК" надежно защищает корабль от атакующих подводных лодок и торпед.

– Патрульный корабль дальней морской зоны проекта 22160 прекрасно приспособлен к решению задач патрулирования обширных морских и океанских районов, в том числе находящихся на значительном удалении от пункта базирования. На корабле размещаются палубные вертолет и два беспилотных летательных аппарата, десантно-штурмовая лодка и скоростные моторные лодки. В военное время корабль может оснащаться вооружением в модульной полезной нагрузке и решать задачи охраны прибрежных коммуникаций, военно-морских баз и водных районов.

– Базовый тральщик проекта 12700 "Александрит" (экспортный аналог – проект 12701) оснащен современным комплексом поиска и уничтожения мин впереди по курсу корабля и тралами. Способен эффективно решать задачи противоминной защиты военно-морских баз, исключительной экономической зоны, кораблей и транспортов на переходе морем, обнаружения и уничтожения минных заграждений, проведения противоминной разведки.

В рамках деловой программы МВМС-2021 Рособоронэкспорт проведет для иностранных партнеров презентации продвигаемых на внешний рынок российских надводных кораблей, подводных лодок, системы контроля прибрежной зоны, а также расскажет о предложениях по индустриальному сотрудничеству в области военного кораблестроения.

Кроме того, ожидается подписание соглашений с крупными российскими производителями по совместному продвижению российской военной и гражданской морской продукции на мировой рынок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".