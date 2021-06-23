Сухопутные войска Таиланда получат третий самолет ВТА C-295W

ЦАМТО, 22 июня. Минобороны Таиланда разместило заказ на поставку дополнительного самолета ВТА C-295W компании Airbus Defense and Space для командования Сухопутных войск страны.

Как сообщает Flightglobal.com, в настоящее время СВ Таиланда эксплуатируют два C-295W. Заказанный самолет увеличит парк C-295W до трех единиц.

Планируется, что новый самолет будет передан заказчику в многоцелевой транспортной конфигурации в 2023 году. В составе СВ Таиланда C-295W, в основном, применяются для транспортировки грузов, медицинской эвакуации и высадки десантов.

Недавно компания Airbus сообщила о получении заказа на поставку трех C-295 для неназванного заказчика из Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый заказ Таиланда увеличит парк C-295 в этом регионе до 25 ед.

Как сообщал ЦАМТО, о намерении СВ Таиланда закупить третий самолет C-295W стало известно в феврале 2021 года. Стоимость закупки оценивается в 1,35 млрд. бат (44,6 млн. долл.). Новый самолет присоединится к ранее поставленным C-295W в Центре армейской авиации в провинции Лопбури.

Первый самолет ВТА C295W (с.н. 16150) был заказан в сентябре 2015 года и официально передан СВ Таиланда 9 июня 2016 года. Предположительно, стоимость поставки составила 1,25 млрд. батов (36 млн. долл.). Второй самолет (с.н. 19160) прибыл на авиабазу "Дон Муанг" в декабре 2019 года. Обе машины поступили на вооружение 21-го авиационного батальона Центра армейской авиации СВ Таиланда. Они дополнили два самолета C-212-300 компании Airbus, которые были поставлены в 1996 году. Ранее сообщалось, что общая потребность СВ Таиланда составляет четыре C-295W. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать закупку еще одного самолета.

Благодаря винглетам C-295W способен перевозить больше груза на большую дальность в жарких и высокогорных условиях, что приводит к экономии топлива на 4% и обеспечивает повышенную надежность в горных регионах.

Airbus также предлагает ВМС Таиланда C-295 в версии морского патрульного самолета.