Вузы Сухопутных войск представят на МВТФ "Армия-2021" более 15 экспонатов

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

ЦАМТО, 22 июня. . На Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2021" будут представлены научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутными войсками.

На форуме планируется представить более 15 экспонатов, что почти в три раза превышает прошлогодний результат. Впервые будут показаны:

– опытный образец транспортного модульного жилета с устройством быстрого сброса, который предназначен для быстрого, одновременного освобождения от всей экипировки военнослужащего в экстремальных ситуациях;

– компьютерная информационно-справочная система "Компендиум ракетных войск и артиллерии", предназначенная для проведения практических занятий и позволяющая самостоятельно изучать образцы вооружения и техники в режиме виртуального тура. При изучении предметной области создается эффект присутствия в изучаемом объекте;

– программно-аппаратный комплекс для исследования эффективности сверхразрешения в интересах обеспечения радиовидения в бортовых радиолокационных станциях робототехнических комплексов.

Кроме того, на тематической выставке Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации вузами Сухопутных войск будут представлены электронные образовательные ресурсы и передовые образовательные технологии такие, как:

– автоматизированное рабочее место "Виртуальная рекогносцировка местности", предназначенное для проведения рекогносцировки и организации взаимодействия на всю глубину выполнения боевой задачи без выезда на местность, что позволяет минимизировать воздействие противника, обеспечить скрытность замысла действий подразделения, сократить время работы по организации боевых действий и сохранить ресурс техники;

– компьютерный тренажер оператора самоходной огневой установки "Бук-М2Э", который предназначен для обучения первичным навыкам выполнения основных операций ведения боевой работы в различных режимах в условиях массированного налета средств воздушного нападения;

– учебно-тренировочное средство "APTEPPA-BT-3D", предназначенное для проведения практических занятий по стрельбе и управлению огнем артиллерии со всеми категориями обучающихся в обстановке, приближенной к реальной, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.