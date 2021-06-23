"Живая история". Как частный подмосковный музей оживил редкую технику начала войны

Крупнейший в Европе частный подмосковный Музей техники Вадима Задорожного за последние годы сумел собрать уникальную коллекцию редкой военной техники и вооружений самого раннего и малоизученного периода Великой Отечественной войны. Корреспондент ТАСС побывал в этом музее и собрал уникальные сведения о его экспонатах и деятельности реставрационных мастерских

22 июня в России вспоминают одну из самых трагических дат в нашей истории - день нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Начальный период считается одним из наиболее сложных в изучении, в том числе и для специалистов, занимающихся военной техникой противоборствующих сторон. Подавляющее большинство боевых машин, с которыми войска СССР и Германии вступили в бой, не дожили до конца войны и так и остались в лесах, полях, болотах либо были переплавлены на металл.

"Тематика начала войны очень интересна, она достаточно мало освещалась в нашей стране. Июнь 1941 года, июль, да и даже осень 1941-го, - рассказал ТАСС эксперт музея Евгений Лебедев. - У нас есть поисковый центр, экспедиционный центр, где работает группа экспертов, группа поисковиков, которые занимаются выездами, совместными экспедициями. Например, была несколько лет назад у нас экспедиция совместно с Минобороны России, совместно с Русским географическим обществом (РГО), Российским военно-историческим обществом (РВИО) на остров Большой Тютерс на Балтике, где до сих пор в огромных количествах находят боеприпасы и различное вооружение".

За годы своей работы музей создал уникальную для нашей страны коллекцию техники, в том числе и начального периода войны. Фактически разработана целая технология по поиску, изучению и восстановлению уникальных исторических артефактов. При этом процесс необычен еще и тем, что в большинстве случаев образцам техники возвращается почти полная исходная функциональность, в том числе и возможность движения.

"Мы стараемся все, что у нас есть, доводить до уровня действующего образца, ходового макета. Наш музей - мы его называем "музей живой истории", мы стараемся максимально соответствовать этому", - отметил Лебедев.

Реставрация

В музее создана большая система реставрационных мастерских, где способны восстановить почти любой найденный образец, будь то танк, самолет или даже паровоз. Реставрация проводится по двум возможным вариантам: либо с сохранением максимального количества оригинальных материалов и устройств, с их консервацией и бережным восстановлением, либо с возвратом функциональных возможностей образца техники, в том числе его способности двигаться.

"Технологий реставрации много разных. Каждый случай реставрации, будь то машина, самолет, танк, - он индивидуален. Приходит либо более-менее целый корпус, либо груда ржавого железа, из которой реставраторам предстоит что-то воссоздать", - пояснил Лебедев.

Немецкий мотоцикл, представленный в экспозиции музея Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

По его словам, первым делом проводится дефектовка и понимание, чего не хватает для реализации проекта. "Затем проходит этап разработки процесса реставрации, сидят инженеры, механики, реставраторы, руководители реставрационных бригад и для себя понимают, что за чем предстоит делать, имеет ли смысл сохранять оригинальный двигатель, или надо поставить современный, для того чтобы машина была на ходу", - уточнил он.

"Реставрация всегда занимает не один год. К примеру, самолет Як-1 находился у нас в реставрационных мастерских порядка двух с половиной лет. Есть машины, которые у нас по десять лет в реставрации находятся, потому что на них некоторых деталей найти не представляется возможным", - отметил эксперт музея.

Многие экспонаты после такой реставрации попадают на подмосковный кинокомплекс "Военфильм-Медынь", одним из основателей которого также является руководитель музея Вадим Задорожный. Что касается, пожалуй, самой сложной и ответственной реставрации - восстановления авиационной техники, музею также удалось воссоздать до состояния летной годности целый ряд уникальных самолетов.

"У нас есть фонд и эскадрилья "Крылатая память Победы", который занимается под руководством Вадима Николаевича Задорожного и директора этой эскадрильи Бориса Леонидовича Осятинского восстановлением самолетов времен Великой Отечественной войны до летного состояния. Там уже более десятка самолетов. Все эти машины найдены нами на местах боев и из обломков восстановлены до летного состояния. Из начального периода войны у нас есть И-16, И-153, а также И-15бис", - сообщил Лебедев.

Ранние советские танки

Сложность поиска и восстановления советской техники начального периода войны связана с характером боевых действий того времени. Огромное количество того, что было на вооружении РККА, вскоре после 22 июня 1941 года было безвозвратно утеряно или погибло в тяжелейших оборонительных боях. Однако коллективу Музея Задорожного удалось найти и восстановить много ставших редкими сейчас образцов вооружений, с которым Красная армия встретила агрессора летом 1941-го.

Легкий танк Т-26 Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Одним из самых многочисленных танков, находившихся на вооружении на момент начала войны, был легкий Т-26 разных модификаций, однако почти все они были потеряны в первый год боев. На данный момент сотрудниками музея восстановлено уже шесть машин этого типа. Есть командирский вариант, с ночными прожекторами и радиостанцией.

Очень интересный танк из-под Ленинграда — это гибрид Т-26 с поздним корпусом с наклонными листами брони и башней старого образца. Здесь можно увидеть, что везде идут сварные швы, наши реставраторы фактически собирали взорванный изнутри танк Евгений Лебедев, эксперт музея

Есть в музее и боевая машина, переломившая ход войны, - знаменитый Т-34. Но это не тот Т-34-85, который все привыкли видеть на постаментах и военных парадах 9 мая, а ранний танк образца 1940 года, который стал для немецких войск большим сюрпризом уже в первые недели боев. "Танк одной из ранних серий Т-34. Он на ходу. Мы их достаточно много сейчас восстанавливаем. Начались серьезные поисковые работы по России, как со стороны Минобороны, так и со стороны структур, связанных с РГО, с РВИО. Находок ранних Т-34 сейчас начинает появляться много", - уточнил Лебедев.

Танк Т-34 образца 1940 года Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Экспозиция музея содержит и не настолько известные экземпляры, к примеру, в их числе целая линейка разнообразных плавающих и легких танков предвоенного периода и начального этапа войны.

"Т-60 один из самых интересных наших танков, его планировали использовать как десантный, подвешивали его под самолет ТБ-3. Связывало его с авиацией еще и наличие скорострельной пушки ШВАК, переделанной для наземного использования. Самое массовое их использование - это битва под Москвой", - заявил эксперт.

В музее можно найти и совсем малозаметные, но очень интересные экземпляры советской бронетехники начального периода войны, такие как артиллерийский тягач "Комсомолец".

Артиллерийский тягач "Комсомолец" Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Этот маленький гусеничный вездеход ставит под сомнение всеобщее убеждение в том, что Красная армия была намного менее моторизована, нежели немецкий вермахт, ведь на начало войны этих машин было уже достаточно много. "По тракторам и артиллерийским тягачам мы превосходили иногда немцев. Но не очень правильное использование привело к тому, что мы их достаточно быстро потеряли", - прокомментировал специалист музея эту необычную машину.

Уникальный советский самолет

Помимо восстановленных летающих образцов ранней авиационной техники, таких как И-16 или И-15, есть и уникальные образцы, сохраненные в первозданном виде. К таким экспонатам относится принятый на вооружение перед самой войной и очень перспективный для своего времени советский истребитель Як-1.

Cамолет Як-1 Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

"22 июня эти машины уже встречали немецкие самолеты на прифронтовых аэродромах и вступили в бой. Вот эта машина попала в самом начале войны в истребительный авиаполк Северного флота", - сообщил Лебедев.

По его словам, самолет с остановившимся мотором сел на лед озера Кривое на Кольском полуострове и ушел на дно, где и находился до 2010-2011 годов. Музеем совместно с фондом "Крылатая память Победы" был осуществлен подъем самолета.

"Ценность этой машины в том, что он оставлен практически в оригинальном состоянии. На сегодняшний день это единственный ранний самолет Як-1, сохранившийся в мире из более чем 8 тыс. построенных машин", - отметил эксперт.

Техника от союзников

Особый интерес представляет техника, поставлявшаяся в самом начале войны от Великобритании, еще до официального запуска ленд-лиза. В этом контексте в авиационной части экспозиции представлен самолет Hawker Hurricane.

Самолет Hawker Hurricane Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

"Мало кто помнит, что в сентябре 1941 года в Мурманск прибывает английское 159-е авиакрыло Королевских военно-воздушных сил на самолетах Hurricane для прикрытия Мурманска. Оно было сформировано в Великобритании, и на кораблях самолеты везли в Архангельск и в Мурманск. Один из этих самолетов представлен тут у нас", - говорит Лебедев.

По его словам, уже в конце сентября - начале октября 1941 года этот самолет был передан британской стороной в дар командующему авиацией Северного флота генералу Кузнецову, который стал первым летчиком, освоившим этот тип авиатехники союзников. Вторым, кто поднялся на этом самолете в небо Заполярья, был дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов.

В 1942 году этот самолет был подбит в воздушном бою и сел на замерзшее озеро, лед проломился, и машина ушла на дно, где находилась до середины 2000-х годов, затем была поднята и несколько лет приводилась в оригинальное состояние нашими реставраторами Евгений Лебедев, эксперт музея

Танк "Стюарт-1" Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Также в экспозиции музея помимо авиации есть ранняя ленд-лизовская бронетехника, представленная танками "Стюарт-1" (Light tank M3 Stuart), которые были найдены на местах боев и восстановлены до ходового состояния.

Техника стран "оси"

Имеется в музее и большое количество техники наших противников. Причем можно найти не только ранние немецкие танки, но и совсем редкую японскую бронетехнику.

Большое количество восстановленных танков - это чехословацкие "Панцер 38" (Panzerkampfwagen 38), являвшиеся одними из самых массовых танков, находившихся на вооружении немецких войск на начало войны против СССР. Один из образцов - пример мастерской работы реставраторов.

"Эта машина собрана практически заново и уже успела поучаствовать в съемках фильма "Подольские курсанты" на киностудии "Военфильм", которая является нашим партнером", - показал эксперт музея уже успевший попасть на киноэкраны танк.

Танк "Панцер III" Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Есть и очень редкий ранний командирский "Панцер III" (Panzerkampfwagen III). "Найден на местах боев и сейчас готовится к установке на ход. Танк с имитацией пушки - в командирском танке у немцев пушки не было, - рассказывает Лебедев. - Немецким командирам танков предписывалось в бой не вмешиваться, они должны были руководить из тыла своего подразделения. Зато у этого танка стоят дополнительные радиостанции".

Больше всего внимание привлекает необычный японский легкий танк "Ха-Го", который был обнаружен специалистами музея во время экспедиции на Курильские острова. Ранних японских танков было произведено не очень много ввиду специфики театра военных действий, на которых они применялись, и обнаружить подобный является большой удачей. Он, как и многие другие экспонаты, полностью восстановлен и поставлен на ход.

Истребитель "Мессершмитт" Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Немецкая авиация раннего периода представлена найденным в болотах истребителем "Мессершмитт" (Messershmitt Bf-109). Благодаря почти полностью металлическому корпусу самолет удалось сохранить практически в исходном состоянии, во многих местах даже видно оригинальную окраску фюзеляжа.

И многое другое

Помимо вышеупомянутой техники периода начала Великой Отечественной войны Музей Задорожного располагает большими экспозициями советских, американских и немецких военных мотоциклов, коллекцией стрелкового оружия всех этапов Второй мировой, а также экспозицией военных автомобилей, начиная от знаменитой полуторки и заканчивая ленд-лизовским джипом Willys.

Немецкий паровоз BR-52 Источник изображения: © Глеб Ирисов/ТАСС

Есть в экспозиции целый советский военный железнодорожный эшелон и даже настоящий немецкий паровоз BR-52. По словам представителя музея, с паровозом также был проведен целый цикл реставрационных работ.

В целом коллекции музея представляют огромный интерес как для простого обывателя, желающего приобщиться к истории техники различных периодов, так и для профессионалов, экспертов и историков, которые могут найти и изучить здесь уникальные и подчас единственные в своем роде экспонаты, бережно сохраненные либо восстановленные коллективом реставраторов. То количество разнообразной довоенной техники и образцов первого года Великой Отечественной войны, что мы смогли найти в экспозициях музея, является прямым тому подтверждением.

Глеб Ирисов