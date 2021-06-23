Мини-подлодку "Горгона" разрабатывают в России

В России разрабатывают многоцелевую атомную подводную лодку малого водоизмещения "Горгона". Специалисты конструкторского бюро "Малахит" уже сформировали ее облик.

Об этом стало известно из отчета предприятия за 2020 год, пишет "Интерфакс". В нем отмечается, что в инициативном порядке разработаны технические предложения и определен облик субмарины "Горгона", а также малой неатомной подводной лодки "Сервал" с воздухонезависимой энергетической установкой - анаэробным двигателем.

"РГ" уже писала о разработке данной подлодки. Об этом рассказывал генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев. Он отмечал, что пока готова только концепция. Это сменно-модульная конструкция размещения полезной нагрузки, в которую входят вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Комплектация же будет зависеть от конкретных задач перед выходом в море.

Конструкторы разработали для Военно-морского флота России еще одну субмарину - малую неатомную подводную лодку семейства "Пиранья" проекта П-750Б. Она также будет оснащена воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой. А из шлюзовой камеры смогут десантироваться шесть боевых пловцов.

Светлана Цыганкова