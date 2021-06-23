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ТАСС

Спутники новосибирского госуниверситета запустят для мониторинга "космической погоды"

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

НГУ подписал соглашение о долгосрочном партнерстве с госкорпорацией "Роскосмос" и Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), Роскосмос и Росгидромет запустят созданные в вузе спутники для мониторинга "космической погоды" - явлений в околоземном космическом пространстве. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

"Новосибирский государственный университет подписал соглашение о долгосрочном партнерстве с госкорпорацией "Роскосмос" и Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сотрудничество предполагает оснащение малых космических аппаратов формата CubeSat, созданных в отделе аэрокосмических исследований (ОАИ) НГУ, аппаратурой для мониторинга гелиогеофизических параметров на низких околоземных орбитах (мониторинг "космической погоды"). Подобные аппараты будут запускаться на орбиту в рамках программы Роскосмоса "УниверСат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудничество началось с запуска спутника "НОРБИ" CubeSat 6U для Росгидромета, который прошел в сентябре 2020 года в рамках программы "УниверСат". Уже 9 месяцев аппарат выполняет на орбите все свои задачи в штатном режиме. В 2021 году будет запущен еще один подобный аппарат -"НОРБИ-2".

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам. Занимает третье место в рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.

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