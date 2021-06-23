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Интерфакс-АВН

Российское КБ "Малахит" разрабатывает батискаф, способный достичь дна Марианской впадины

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Автономный необитаемый подводный аппарат для сверхглубоководных погружений "Витязь-Д"
Автономный необитаемый подводный аппарат для сверхглубоководных погружений "Витязь-Д".
Источник изображения: АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - КБ "Малахит" разрабатывает обитаемый аппарат, способный погружаться на дно Марианской впадины, говорится в годовом отчете предприятия за 2020 года.

"В 2020 году Обществом развернуты работы по созданию уникального сверхглубоководного обитаемого комплекса с аппаратом, способным погружаться и работать на глубинах до 11 000 метров", - говорится в документе.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что ОСК может создать специализированный центр по разработке глубоководных беспилотных аппаратов.

В марте 2018 года о планах организовать экспедицию на дно Марианской впадины сообщил российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, планируется, что в погружении, помимо него, примет участие российский полярник Артур Чилингаров.

В феврале 2021 Рахманов сообщил "Интерфаксу", что корпорация приняла решение в пользу финансирования проекта, отличающегося от предложенного Конюховым. Глава ОСК отметил, что при разработке батискафа будет учитываться технический задел, полученный при строительстве беспилотного аппарата "Витязь-Д", спустившегося на дно впадины в 2020 году. По его словам, экипаж аппарата не будет превышать двух человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чили
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
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