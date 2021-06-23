Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М

№3

С Су-34М и Су-34 НВО вообще изрядная путаница.Вот, например:16.03.2021 09:52Началось производство бомбардировщиков Су-34 для АлжираАвиационный завод имени Чкалова в Новосибирске приступил к сборке первой партии многоцелевых бомбардировщиков Су-34МЭ для ВВС Алжира.До конца 2021 года планируется изготовить шесть самолетов - они будут использоваться для подготовки алжирских летчиков в России. Их обучение начнется летом следующего года, пишет ЦАМТО. Еще восемь бомбардировщиков должны быть переданы заказчику до конца 2023 года.Переговоры о покупке Алжиром Су-34 продолжались более восьми лет. В итоге была достигнута договоренность о продаже глубоко модернизированной версии Су-34М в экспортном исполнении. Решающим моментом стало применение самолета в Сирии, где бомбардировщик продемонстрировал прекрасные боевые качества. От Су-34М для ВКС России экспортная версия отличается только системами связи и государственного опознавания "свой-чужой".------Понимай, как хочешь.С одной стороны, "завод приступил к сборке новой партии Су-34МЭ". Т.е. новый самолет, Су-34М, экспортный вариант. ОКР "Сыч", завершенная в 2019 - это разработка трех видов подвесных контейнеров разведки.С другой - Су-34М еще нет, хотя, конечно, переговоры могли вестись заранее.Черт его знает, что это значит. Возможно, конечно, что для Алжира производят новые Су-34, которые потом получают "СЫЧевские" контейнеры, т.е. становятся Су-34 НВОЭ. :)Возможно, что обозначения "Су-34М" и "Су-34 НВО" часто - по какой-то причине - используются как синонимы. "Модернизация" - и все, как ни называй. :)Ясно только, что "Сыч" - это ОКР по созданию 3-х видов подвесных контейнеров, завершенная в 2019 г., и этими контейнерами могут оснащаться (с некоторой небольшой доп. модернизацией) и существующие машины.Ясно, что по планам - это модернизация примерно 20 имеющихся Су-34.Ясно, что заказ на 70+ Су-34М - это заказ на новые машины, с выплонением к 2027 г.Входит ли установка "сычевских" контейнеров как часть модернизации по версии Су-34М - ?По уму - НЕ ДОЛЖНА. Контейнеры - это съемное оборудование, а не часть самолета. Хотя, конечно, интеграция подвесных контейнеров с авионикой самолета необходима.Ох, и напустили туману. :)А вот и новая (точнее, старая) порция тумана:Модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34М начнут поставлять в Воздушно-космические войска (ВКС) России с 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.. «Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки [которого] начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной», — цитирует Слюсаря 24 августа «РИА Новости»....------:)Есть и другая информация: :)Курс на апгрейд: как модернизируют бомбардировщик Су-3423 декабря 2019Модернизация российского бомбардировщика Су-34 завершится к 2022 году. В нем заменят навигацию и радиолокационную станцию. Как еще планируют улучшить Су-34?Компания "Сухой" в 2022 году собирается модернизировать российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В самолете должны заменить навигацию и радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе."В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34", – рассказал первый собеседник агентства.По его словам, разработка модернизированной версии истребителя-бомбардировщика должна завершиться в течение ближайших двух лет."Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году", – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.Другой собеседник агентства также подтвердил эту информацию, добавив некоторые детали будущей модернизации Су-34.Су-34 получит улучшенную радиолокационную станцию (РЛС), новую навигационный комплекс. В кабине пилотов улучшится индикация информации. Помимо этого, бортовое радиоэлектронное оборудование истребителя-бомбардировщика получит открытую архитектуру, что обеспечит возможность устанавливать системы, отработанные на других самолетах.О решении Минобороны модернизировать Су-34 и подписании соответствующего контракта с компанией "Сухой" сообщалось еще в августе текущего года. При этом работы по его модернизации с учетом опыта применения самолета в боевых условиях в Сирии должны были начаться еще в 2018 году.В ноябре этого года Россия на авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2019 получила первые заявки от неназванных иностранных заказчиков на поставку Су-34. Об этом сообщал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев....-----Похоже, "неназванный иностранный заказчик" - Алжир. :)