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Интерфакс-АВН

Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке
Истребитель-бомбардировщик Су-34 перед тренировочным полетом в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

Екатеринбург. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения 4++ поступят до конца года на вооружение смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы "Сыч"", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки.

Летный и инженерно-технический состав уже завершает переподготовку на данный тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации, уточняет ЦВО.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до четырех тысяч км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.

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Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
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7 комментариев
№1
23.06.2021 04:11
По сути все функции разведчика будут у этого самолета
0
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№2
23.06.2021 06:10
Цитата
Екатеринбург. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения 4++ поступят до конца года на вооружение смешанного авиаполка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы "Сыч"", - говорится в сообщении.

ОКР Сыч - это не работы по созданию Су-34М. Это доработка существующих Су-34 до версии Су-34 НВО ("Новые возможности") - за счет подвесных контейнеров.

Су-34М - это радикальная модернизация Су-34 (электроника, вооружение, алгоритмы, связь). Где-то 2023-24 гг, не ранее. Новая РЛС и авионика (полностью цифровые), новые (и более разнообразные) АСП, другая обработка и отображение информации для экипажа, включенность в "сетецентричные системы" боевого управления, другой уровень РЭБ. Скорее всего, новые/улучшенные двигатели (возможно, разрабатываемые ОДК "универсальные двигатели для семейства Су-27") - нынешние АЛ-31Ф признаны "слабоватыми", особенно с учетом модернизации. Планер тот же.
Возможно, замена гидравлических приводов на электрические.

Су-34 НВО - это "(относительно)дешевый/быстрый" вариант модернизации. В ожидании завершения работ по Су-34М.
Су-34М должен стать машиной другого уровня - по сравнению с Су-34. Некоторые даже приписывают ему функции штурмовика. :)

Это как с промелькнувшими сообщениями о закладке на "Северной верфи" фрегатов 22350М, хотя на самом деле речь шла о некоторой модернизации проекта 22350 (дополнительные ПУ УКСК 3С-14).
+2
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№3
23.06.2021 07:17
С Су-34М и Су-34 НВО вообще изрядная путаница.
Вот, например:

https://rg.ru/2021/03/16/nachalos-proizvodstvo-bombardirovshchikov-su-34-dlia-alzhira.html

16.03.2021 09:52
Началось производство бомбардировщиков Су-34 для Алжира

Авиационный завод имени Чкалова в Новосибирске приступил к сборке первой партии многоцелевых бомбардировщиков Су-34МЭ для ВВС Алжира.
До конца 2021 года планируется изготовить шесть самолетов - они будут использоваться для подготовки алжирских летчиков в России. Их обучение начнется летом следующего года, пишет ЦАМТО. Еще восемь бомбардировщиков должны быть переданы заказчику до конца 2023 года.

Переговоры о покупке Алжиром Су-34 продолжались более восьми лет. В итоге была достигнута договоренность о продаже глубоко модернизированной версии Су-34М в экспортном исполнении. Решающим моментом стало применение самолета в Сирии, где бомбардировщик продемонстрировал прекрасные боевые качества. От Су-34М для ВКС России экспортная версия отличается только системами связи и государственного опознавания "свой-чужой".
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Понимай, как хочешь.
С одной стороны, "завод приступил к сборке новой партии Су-34МЭ". Т.е. новый самолет, Су-34М, экспортный вариант. ОКР "Сыч", завершенная в 2019 - это разработка трех видов подвесных контейнеров разведки.
С другой - Су-34М еще нет, хотя, конечно, переговоры могли вестись заранее.

Черт его знает, что это значит. Возможно, конечно, что для Алжира производят новые Су-34, которые потом получают "СЫЧевские" контейнеры, т.е. становятся Су-34 НВОЭ. :)

Возможно,  что обозначения "Су-34М" и "Су-34 НВО" часто - по какой-то причине - используются как синонимы. "Модернизация" - и все, как ни называй. :)

Ясно только, что "Сыч" - это ОКР по созданию 3-х видов подвесных контейнеров, завершенная в 2019 г., и этими контейнерами могут оснащаться (с некоторой небольшой доп. модернизацией)  и существующие машины.
Ясно, что по планам - это модернизация примерно 20 имеющихся Су-34.
Ясно, что заказ на 70+ Су-34М - это заказ на новые машины, с выплонением к 2027 г.

Входит ли установка "сычевских" контейнеров как часть модернизации по версии Су-34М - ?
По уму - НЕ ДОЛЖНА. Контейнеры - это съемное оборудование, а не часть самолета. Хотя, конечно, интеграция подвесных контейнеров с авионикой самолета необходима.

Ох, и напустили туману. :)

А вот и новая (точнее, старая) порция тумана:

https://iz.ru/1052024/2020-08-24/nazvany-sroki-otpravki-modernizirovannykh-istrebitelei-su-34m-v-vks

Модернизированный истребитель-бомбардировщик Су-34М начнут поставлять в Воздушно-космические войска (ВКС) России с 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
По его словам, в настоящее время в ВКС более 100 Су-34М. «Тот облик Су-34М, который сейчас уже есть и серийные поставки [которого] начнутся у нас со следующего года, он, конечно, делает машину уникальной», — цитирует Слюсаря 24 августа «РИА Новости».
...
------
:)

Есть и другая информация: :)

https://baltnews.ee/Russia_West/20191223/1018232834/Kurs-na-apgreyd-kak-moderniziruyut-bombardirovschik-Su-34.html

Курс на апгрейд: как модернизируют бомбардировщик Су-34
23 декабря 2019

Модернизация российского бомбардировщика Су-34 завершится к 2022 году. В нем заменят навигацию и радиолокационную станцию. Как еще планируют улучшить Су-34?

Компания "Сухой" в 2022 году собирается модернизировать российский истребитель-бомбардировщик Су-34. В самолете должны заменить навигацию и радиолокационную станцию (РЛС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

"В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модернизированной версии Су-34", – рассказал первый собеседник агентства.

По его словам, разработка модернизированной версии истребителя-бомбардировщика должна завершиться в течение ближайших двух лет.
"Первый опытный образец самолета должен быть выпущен к 2022 году", – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Другой собеседник агентства также подтвердил эту информацию, добавив некоторые детали будущей модернизации Су-34.

Су-34 получит улучшенную радиолокационную станцию (РЛС), новую навигационный комплекс. В кабине пилотов улучшится индикация информации. Помимо этого, бортовое радиоэлектронное оборудование истребителя-бомбардировщика получит открытую архитектуру, что обеспечит возможность устанавливать системы, отработанные на других самолетах.

О решении Минобороны модернизировать Су-34 и подписании соответствующего контракта с компанией "Сухой" сообщалось еще в августе текущего года. При этом работы по его модернизации с учетом опыта применения самолета в боевых условиях в Сирии должны были начаться еще в 2018 году.

В ноябре этого года Россия на авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2019 получила первые заявки от неназванных иностранных заказчиков на поставку Су-34. Об этом сообщал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
...
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Похоже, "неназванный иностранный заказчик" - Алжир. :)
0
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№4
23.06.2021 08:30
Цитата, ID: 19550 сообщ. №3
Ясно, что по планам - это модернизация примерно 20 имеющихся Су-34.
Нет, заключен новый контракт . https://bmpd.livejournal.com/4165063.html
Цитата, q
В октябрьском номере (№ 7/142) за 2020 год заводской газеты "Взлетная полоса" Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ; входит в состав ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) опубликовано интервью генерального директора завода С.Н. Панасенко, с изложением, в том числе перспектив деятельности НАЗ на ближайшие годы.
Цитата, q
В этом году подписан контракт на поставку Су-34 на период 2021-2022 годов. Сейчас в стадии подписания находится следующий контракт на период 2022-2027 годов. При этом изменится "лицо" поставляемых самолетов: новое устанавливаемое оборудование позволит качественно изменить возможности нашего "утенка" в части наращивания средств поражения.
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№5
23.06.2021 09:00
На Су-34 ментовскую бы поисковую систему на экран все мобильные (и отключенные) телефоны и определять координаты любого(и звонка). Как у британцев на планшете кучка муравьев-ополченцев в Донбассе, наводи не хочу. Не зря хлеб там едят бриты, им танки и прочая тяжелая техника нахрена, привезли снаряды Управляемые любого калибра ВСУ.
0
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№6
23.06.2021 11:03
Скорее всего не будет ,,навороченоого" Су-34М - денег нет. А будут строить слегка модернизированные, с возможностью несения нового вооружения и разведывательных контейнеров Су-34... ,,Легедарный" Т-72Б3 - пример.
-1
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№7
23.06.2021 14:12
Су-34М тоже будут но судя по всему здесь очередная модернизация Су-34.
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