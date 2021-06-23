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Интерфакс-АВН

В России разрабатывают атомную мини-подлодку "Горгона"- КБ "Малахит"

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Модель ПЛ "Пиранья-Т"
Модель малой подводной лодки проекта "Пиранья-Т" разработки ОАО "СПМБ "Малахит", представленная на Euronaval-2014.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Конструкторское бюро "Малахит" сформировало облик многоцелевой малой атомной подлодки "Горгона", говорится в годовом отчете предприятия за 2020 год.

"В инициативном порядке разработаны технические предложения и определен облик атомной многоцелевой подводной лодки малого водоизмещения "Горгона" и малой неатомной подводной лодки с ВНЭУ "Сервал", - говорится в документе.

Ранее "Малахит" разработал малую подводную лодку проекта №865 "Пиранья". Всего было построено две подлодки данного типа. В 1999 году они были выведены из состава ВМФ. Как сообщают в Объединенной судостроительной корпорации, подлодка была способна вместить до шести боевых пловцов и предназначалась для "высадки и возвращения боевых пловцов, несения патрульной службы у побережья в условиях мелководья, борьбы с судами и одиночными надводными кораблями, постановки минных заграждений и ведения разведки".

КБ также разработал модифицированную версию подлодки - "Пиранья-Т", в который, в частности, в пять раз был увеличен запас вооружения. Позднее "Малахит" также представил проект малых подводных лодок П-550. Длина по сравнению с "Пираньями" увеличилась в полтора раза - с 30 до 45 метров, предельная глубина погружения также увеличилась с 200 до 300 метров. Лодка получила возможность нести ракетное вооружение.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
865 Пиранья
Piranha
ВНЭУ
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