Войти
ИноСМИ

The National Interest (США): Россия чуть было не заполучила самый скоростной самолет в мире

778
0
0
Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне
Национальный музей воздухоплавания и астронавтики в Вашингтоне.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

В 2018 году военные ведомства США и Швеции рассекретили информацию о произошедшем 31 год тому назад у границ СССР инциденте с самолетом SR-71 Blackbird. Американский стратегический разведчик сломался во время шпионской миссии «Балтийский экспресс», и шведские истребители сопроводили его до границ Дании.

В 2018 году был окончательно рассекречен и стал достоянием гласности малоизвестный эпизод времен последних дней холодной войны, когда четыре шведских пилота получили медали ВВС США за свои действия в июне 1987 года.

Экипажу американского сверхзвукового стратегического разведывательного самолета SR-71 Blackbird ("Блэкберд" или "Черный дрозд), известного под менее завуалированным названием "самолет-шпион", было дано задание постоянно наблюдать за границами Советского Союза. Многие из своих полетов он совершал над международными водами Балтийского моря, за что маршрут, по которому следовал самолет при выполнении задания, получил условное название "Балтийский экспресс".

Эффективность самолета SR-71 достигалась за счет камер с высоким разрешением, которые позволяли осуществлять съемку ключевых российских баз, расположенных вдоль российского побережья, с большой высоты. Одним из "заманчивых" объектов наблюдения был Северный флот ВМФ СССР, круглогодично дислоцированный на Кольском полуострове вблизи Мурманска, который пилоты SR-71 могли сфотографировать из воздушного пространства над международными водами, что постоянно вызывало недовольство Советского Союза.

Однако у СССР практически появился шанс взять реванш, когда 29 июня 1987 года у "Черного дрозда", летевшего по маршруту "Балтийский экспресс" в воздушном пространстве Швеции, произошел отказ двигателя. В соответствии со стандартной процедурой, самолет снизился до высоты около 800 метров, где его сразу же встретили четыре шведских реактивных самолета Saab 37 Viggen, которые сопровождали его с территории Швеции, пока его не встретили самолеты американских ВВС.

Роль действий шведов велика, если рассматривать ситуацию в плане географии. Балтийское море было и остается довольно небольшой территорией, разделенной между основными конкурирующими державами: Германией (разделенной в то время между Западом западную и Востоком), Швецией, Финляндией, Польшей и Советским Союзом.

О том, чтобы неисправный самолет случайно нарушил воздушное пространство, не могло быть и речи. Хуже того, если бы самолет случайно залетел в воздушное пространство Советского Союза, это стало бы для США полнейшей катастрофой. Благополучно сопроводив самолет и не позволив никаким внешним силам приблизиться к неисправному самолету, шведы по сути дела смогли предотвратить конфликт между двумя сверхдержавами и, возможно, предотвратить международный инцидент.

Проходившая в Стокгольме церемония, на которой представители ВВС США вручали медали четырем шведским пилотам, была снята на видео. На церемонии также присутствовал один из тогдашних двух пилотов разведывательного самолета SR-71, а второй отправил видеообращение, в котором выразил благодарность шведским пилотам.

Кроме медалей четырем шведам также вручили картину, на которой был изображен этот инцидент.


Тревор Филсет (Trevor Filseth)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Польша
Россия
США
Финляндия
Швеция
Компании
SAAB
Проекты
СФ
Похожие новости
23.06.2021
Падение "Черного дрозда": как СССР едва не получил секреты США
24.07.2019
Арктическая гонка: очень холодная война на фоне глобального потепления (Gazeta Wyborcza, Польша)
24.05.2017
ВВС стран северной Европы: русофобия без границ
12.12.2011
"Викрамадитья" готовится к выходу в море
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 15:38
  • 1
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 14:44
  • 131
Есть ли будущее у танков?
  • 23.06 14:12
  • 7
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 06:50
  • 2
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125
  • 22.06 22:49
  • 24
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 22.06 22:11
  • 2
Новый амфибийный UGV от «Райнметалл»
  • 22.06 19:31
  • 30
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна