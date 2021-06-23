The National Interest (США): Россия чуть было не заполучила самый скоростной самолет в мире

В 2018 году военные ведомства США и Швеции рассекретили информацию о произошедшем 31 год тому назад у границ СССР инциденте с самолетом SR-71 Blackbird. Американский стратегический разведчик сломался во время шпионской миссии «Балтийский экспресс», и шведские истребители сопроводили его до границ Дании.

В 2018 году был окончательно рассекречен и стал достоянием гласности малоизвестный эпизод времен последних дней холодной войны, когда четыре шведских пилота получили медали ВВС США за свои действия в июне 1987 года.

Экипажу американского сверхзвукового стратегического разведывательного самолета SR-71 Blackbird ("Блэкберд" или "Черный дрозд), известного под менее завуалированным названием "самолет-шпион", было дано задание постоянно наблюдать за границами Советского Союза. Многие из своих полетов он совершал над международными водами Балтийского моря, за что маршрут, по которому следовал самолет при выполнении задания, получил условное название "Балтийский экспресс".

Эффективность самолета SR-71 достигалась за счет камер с высоким разрешением, которые позволяли осуществлять съемку ключевых российских баз, расположенных вдоль российского побережья, с большой высоты. Одним из "заманчивых" объектов наблюдения был Северный флот ВМФ СССР, круглогодично дислоцированный на Кольском полуострове вблизи Мурманска, который пилоты SR-71 могли сфотографировать из воздушного пространства над международными водами, что постоянно вызывало недовольство Советского Союза.

Однако у СССР практически появился шанс взять реванш, когда 29 июня 1987 года у "Черного дрозда", летевшего по маршруту "Балтийский экспресс" в воздушном пространстве Швеции, произошел отказ двигателя. В соответствии со стандартной процедурой, самолет снизился до высоты около 800 метров, где его сразу же встретили четыре шведских реактивных самолета Saab 37 Viggen, которые сопровождали его с территории Швеции, пока его не встретили самолеты американских ВВС.

Роль действий шведов велика, если рассматривать ситуацию в плане географии. Балтийское море было и остается довольно небольшой территорией, разделенной между основными конкурирующими державами: Германией (разделенной в то время между Западом западную и Востоком), Швецией, Финляндией, Польшей и Советским Союзом.

О том, чтобы неисправный самолет случайно нарушил воздушное пространство, не могло быть и речи. Хуже того, если бы самолет случайно залетел в воздушное пространство Советского Союза, это стало бы для США полнейшей катастрофой. Благополучно сопроводив самолет и не позволив никаким внешним силам приблизиться к неисправному самолету, шведы по сути дела смогли предотвратить конфликт между двумя сверхдержавами и, возможно, предотвратить международный инцидент.

Проходившая в Стокгольме церемония, на которой представители ВВС США вручали медали четырем шведским пилотам, была снята на видео. На церемонии также присутствовал один из тогдашних двух пилотов разведывательного самолета SR-71, а второй отправил видеообращение, в котором выразил благодарность шведским пилотам.

Кроме медалей четырем шведам также вручили картину, на которой был изображен этот инцидент.

Тревор Филсет (Trevor Filseth)