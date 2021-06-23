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Интерфакс-АВН

Переговоры о совместных оперативно-стратегических учениях России и Китая начались в Хабаровске

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Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Хабаровск. 22 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Восточный военный округ (ВВО) и народно-освободительная армия Китая (НОАК) начали переговоры о проведении совместных учений "Запад/Взаимодействие - 2021" на территории КНР, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Хабаровске стартовали переговоры с представителями НОАК по организации участия подразделений ВВО в совместном оперативно-стратегическом учении "Запад/Взаимодействие - 2021", - сказано в сообщении.

Ожидается, что до конца недели стороны согласуют порядок прибытия российского воинского контингента в КНР, план учений и порядок материально-технического обеспечения.

"Предварительно от ВВО в маневрах примут участие личный состав мотострелкового соединения до батальона включительно, подразделения оперативно-тактической авиации, сводный отряд армейской авиации", - сказал начальник отдела международного военного сотрудничества ВВО полковник Иван Тараев, которого цитирует пресс-служба.

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