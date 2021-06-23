Провал «Золотого утюга»

Корабль-мечта Zumwalt оказался чемоданом без ручки

История борьбы с перманентно растущей ценой посредством упрощения конструктивных решений, сокращения серийности и понижения тактико-технических характеристик началась довольно давно, примерно в семидесятых годах прошлого столетия. Именно тогда умами руководителей штаба ВМС США овладела навязчивая идея создания «корабля-арсенала». «Хозяева Мирового океана» буквально бредили боевым кораблем, нафаршированным максимально возможным количеством ячеек шахтных пусковых установок ударного вооружения, обладающим пониженным показателем эффективной площади рассеивания и имеющим минимум палубных надстроек. Воплощением этих мечтаний должен был стать эсминец Zumwalt.

В начале девяностых в военно-морских силах США появилась принципиально новая концепция перспективного тяжелого корабля, получившая код SC-21 (Surface Combatant for the 21st century) и подразумевавшая разработку для американского флота большого ряда палубников нового поколения. В нее, кроме перспективного эсминца DD21, позже получившего шифр DD(X), вошел и перспективный крейсер CG-21, от создания которого, впрочем, быстро отказались. Ключевой идеей проекта стала универсальность, заключающаяся в способности эсминца нового поколения решать широчайший круг боевых и небоевых задач, включающий эффективную борьбу с надводными и подводными кораблями, удары по наземным целям, поддержку десанта, обеспечение ПВО соединения кораблей и эвакуацию американцев из проблемных государств.

А появление этой концепции после окончания холодной войны свидетельствует о том, что помимо чисто военного назначения она должна была выступить и в роли политического инструмента. В общем, доктрина стала логичным результатом желания вашингтонской администрации иметь все и как можно больше. Однако суровые экономические реалии внесли в эти радужные перспективы свои и довольно существенные коррективы.

В первую очередь они коснулись, как ни сложно в это поверить, количественного состава нового пополнения американского надводного флота. Первоначальное желание руководства ВМС США получить 32 корабля семейства Zumwalt, отводившего им роль рабочих лошадок, подверглось жесткому пересмотру. Сначала число «кораблей XXI века» было сокращено до 24 единиц, затем до семи, а в итоге остановились на том, что принятия на вооружение трех перспективных эсминцев – Zumwalt, Michael Monsoor и Lyndon B. Johnson вполне достаточно для революционных преобразований штатовских военно-морских сил.

Таким образом, эскадренный миноносец проекта DD21, названный в честь девятнадцатого руководителя операций ВМС США Элмо Рассела Зумвалта, участвовавшего во Второй мировой, вьетнамской и корейской войнах, уже на старте понес серьезные имиджевые потери, которые в дальнейшем только увеличивались. Ярчайшим показателем этого является и приобретенное эсминцем обидное, по нашему мнению, для любого корабля прозвище «Золотой утюг». К слову, определение «золотой» не в полном объеме отражает истинную материальную ценность этого судна. На него потрачена рекордная даже по меркам американского военного бюджета сумма. По разным оценкам, она исчисляется четырьмя-пятью миллиардами долларов. Рассмотрим, насколько разумно и экономически эффективно потрачены деньги американских налогоплательщиков.

О странных решениях

“Ни одна из заявленных разработчиком характеристик эсминца нового поколения Zumwalt не подтверждена результатами испытаний. Созданный за сумасшедшие деньги корабль американской мечты от этой самой мечты бесконечно далек”

Несмотря на расхожесть формулировки, в данном контексте она более чем логична – проблемы начались практически сразу. Мы не станем акцентировать внимание на многочисленных доработках и изменениях проекта в ходе его реализации, поскольку это нормально. Первым намеком на то, что с Zumwalt не все в порядке, стали хронические переносы сроков передачи корабля в состав американских ВМС. Головной эсминец проекта, спущенный на воду в октябре 2013 года, вошел в состав флота лишь в 2018-м. Почему «корабль XXI века», революционные боевые возможности которого должны заставить биться в истерике всех врагов Дядюшки Сэма, почти на пять лет «завис» в статусе «строительство близится к завершению»? Потому что на эсминец нового поколения обрушились поломки.

Вообще следует признать, что своей широкой известностью эсминец обязан регулярным авариям, происходящим словно по расписанию. Здесь и попадание забортной воды в систему подачи топлива, и отказы бортовых систем, и проблемы с теплообменниками силового агрегата. Ходовые испытания принесли еще один неожиданно неприятный результат – новорожденный эсминец неустойчив даже при среднем волнении моря, а любой более или менее серьезный шторм способен просто отправить гордость американского флота на дно.

Согласитесь, возможность небоевой потери корабля, когда на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ потрачено более 22 миллиардов долларов, – перспектива более чем незавидная. Даже переход головного эсминца в порт приписки калифорнийский Сан-Диего не обошелся без аварии. И опять подвел двигатель.

Примечательно, что британский газотурбинный силовой агрегат Rolls-Royce Marine Trent-30, примененный на Zumwalt, преподносился в качестве ноу-хау проекта. Два таких агрегата позволяют эсминцу развивать скорость до 30 узлов, однако выход силовой установки из строя делает его не просто неподвижным, он становится безоружным, поскольку прекращается подача питания на все системы корабля. О качестве британского двигателя говорит и то, что на американских кораблях прибрежной зоны, оснащенных такими же силовыми агрегатами, только за год зафиксировано четыре поломки.

Однако даже при наличии качественного и надежного двигателя перечень претензий и неудобных вопросов к разработчику и создателю «корабля-арсенала» стал бы ненамного меньше. И первыми в этом списке обсуждали бы, мягко говоря, странные решения, использованные в его конструкции.

В первую очередь это боевой информационный центр, являющийся мозгом современного военного корабля. По непонятной большинству экспертов логике его разместили в палубной надстройке. И несмотря на то, что она полностью выполнена из композитных материалов, количество антенных решеток на один квадратный дециметр не позволяет надеяться на ошибку радиолокационной головки самонаведения противокорабельной ракеты в определении именно этой части корабля в качестве самой привлекательной. То есть вероятность первоочередного поражения БИЦ корабля его создателей абсолютно не смутила.

Другой странностью конструкции является отсутствие не только тройного, но даже и двойного дна. Нам кажется невероятным, чтобы разработчикам «корабля XXI века» не было известно о катастрофическом воздействии взрыва торпеды под днищем. Даже принимая во внимание многочисленные системы постановки помех и средства пассивной защиты, неуязвимость корабля перед торпедными атаками настолько очевидна, что закрадываются обоснованные сомнения в желании разработчика получить именно военный корабль. А с учетом того, что в список потенциальных угроз для эсминца следует включить и спецподразделения боевых пловцов, и мины, и скальные рифы, и другие факторы, то возникает устойчивое ощущение номинации Zumwalt на звание «Титаник» ВМС США».

Чем грозить он будет миру?

Очевидно, что любой боевой корабль эффективным делает его вооружение, вернее, боевые возможности последнего. Может быть, рассмотрев перспективный эскадренный миноносец нового поколения с этой точки зрения, мы увидим тот самый «корабль будущего»? Давайте по порядку.

Обратимся к зенитно-ракетному вооружению. Изначально предполагалось возложить на эсминец функции противоракетной обороны на ТВД и зональной противовоздушной обороны соединений. Для реализации этих задач в оснащение включили модификации противоракеты SM-3, ЗУР SM-2MR и их модернизированную версию SM-6. Но это что называется «на бумаге». Реальность выглядит абсолютно иначе, этого вооружения просто нет, несмотря на полную совместимость этих ракет с шахтными пусковыми установками Zumwalt. Проблема, как выяснилось, заключается в радиолокационных станциях. Предполагавшуюся связку мощных радиолокационных комплексов AN/SPY-3 (работа по высотным и космическим целям) и AN/SPY-4 (РЛС объемного поиска), функционирующих в разных диапазонах, не выдержал секвестрированный бюджет. Поэтому уже в 2010 году было начато проектирование системы AMDR (Air Missile Defense Radar), причем с нуля, что, как известно, требует огромнейших усилий и не менее огромных денег. Далее по традиционному сценарию: возникновение проблем, попытки их решения и отсутствие результата на выходе.

Так что сегодня на вооружении Zumwalt реально имеется лишь один тип зенитной управляемой ракеты – RIM-162 ESSM (Evolved Sea Sparrow Missile) – глубоко модернизированная версия устаревшего семейства Sea Sparrow. Ключевые характеристики и боевые возможности этих ракет класса «корабль-воздух» (потолок перехвата – 15 километров, дальность – 50) приемлемы разве что для корвета, максимум фрегата. А эскадренный миноносец нового поколения, не уступающий размерами крейсеру, с такими ЗУР напоминает солдата, вооруженного рогаткой.

Не менее интересно и артиллерийское вооружение «корабля-арсенала», представленное носовыми 155-миллиметровыми артсистемами AGS (Advanced Gun System). Точнее, интерес вызывают используемые боеприпасы. Подогревает его тот факт, что эта система не стреляет ни простыми, ни корректируемыми 155-миллиметровыми снарядами. В качестве боеприпаса AGS заявлен специальный сверхдальнобойный управляемый снаряд LRLAP длиной 2,24 метра и массой 102 килограмма, оснащенный двигателем, управляющими и стабилизационными крыльями, к тому же имеющий определенное соотношение массы БЧ к общей массе боеприпаса, что позволяет позиционировать его как ракету.

Но есть у этого вполне себе современного боеприпаса один параметр, абсолютно не устраивающий Пентагон, – цена. Стоимость одной единицы LRLAP колеблется в районе миллиона долларов, что сопоставимо с ценой КР большой дальности BGM-109 Tomahawk. Даже колоссальный военный бюджет США оказался не в состоянии потянуть столь масштабные расходы.

Аналогичная участь постигла и другое «сверхсовременное оружие» – электромагнитную пушку, более известную, как рельсотрон. Программа его создания, над которой лучшие умы BAE Systems и General Atomics работали с 2005-го, потратив при этом полмиллиарда внесенных американскими налогоплательщиками долларов, была свернута в 2019 году.

И немного об РЛС. Отказ от радиолокационной станции дециметрового диапазона лишил Zumwalt возможности эффективного обнаружения противокорабельных ракет на дальних дистанциях, что серьезно сказалось на уровне его защищенности.

Не стал Zumwalt рекордсменом и по размеру боекомплекта, уступив пальму первенства эсминцам семейства «Арли Берк», чей боекомплект из 128 BGM-109 Tomahawk более чем в 1,5 раза больше. Не подтвердилась и усиленно муссируемая некоторыми американскими СМИ информация о возможности запуска гиперзвуковой ракеты при помощи корабельной установки вертикального пуска Mk 57 VLS. Она оказалась, мягко говоря, не соответствующей истине.

Итак, что мы наблюдаем? Практически ни одна из заявленных разработчиком характеристик американского эсминца нового поколения не подтверждена результатами реальных испытаний. Поэтому вполне вероятно, что эскадренным миноносцам семейства Zumwalt уготована судьба военно-морских «белых слонов». Именно так американцы называют малосерийные, бесконечно дорогие в изготовлении и разорительные в содержании, изобилующие уникальными техническими и конструкторскими решениями, окутанные постоянной заботой «игрушки» Пентагона. Возможно, они станут героями голливудских боевиков и передач Discovery Channel, о них напишут пространные очерки журналисты пропагандистских СМИ, но одного не будет точно: Zumwalt не станет ключевым кораблем ВМС США, на него не станут ориентироваться самые продвинутые судостроители мира и его не будут бояться враги.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (886) за 22 июня 2021 года