Игорь Ильин: «Социум» устоял перед пандемией

В 2020 году компании холдинга показали стабильные результаты и выполнили все намеченные производственные программы

В докладе на VII конференции руководящего состава Группы компаний «Социум» председатель правления и генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Игорь Ильин рассказал об основных показателях холдинга за 2020 год. Он подчеркнул, что в минувшем году компании холдинга показали стабильные результаты и продемонстрировали устойчивость к внешним негативным факторам.

«Благодаря высококачественным активам, входящим в структуру Группы компаний, самоотдаче сотрудников и своевременным управленческим решениям нам вместе удалось минимизировать эффект от коронавирусных ограничений и экономической нестабильности. Наша общая задача в 2021 году – не только сохранить нынешние результаты, но и перейти к динамичному росту по всем показателям», – заявил Игорь Ильин.

В 2020 году общая стоимость активов Группы компаний «Социум» составила 27,4 миллиарда рублей, отметил он. При этом на производство приходится 66 процентов активов, недвижимость – 23 и услуги – 11 процентов.

Совокупная выручка всех компаний составила 17,9 миллиарда.

Парк технологического оборудования, задействованного в производстве, насчитывает более 11 тысяч единиц. В собственности у предприятий холдинга находится более 500 тысяч квадратных метров имущества недвижимого, производственного и коммерческого назначения. Генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» подчеркнул, что стоимость активов в последние годы планомерно росла, однако, хоть и незначительно, снизилась в 2020-м в сравнении с 2019 годом. Но это снижение некритично, поскольку составляет менее одного процента и обусловлено переносом части инвестиционных программ предприятий на 2021 год.

Средний ежегодный прирост активов Группы компаний «Социум» за пятилетний период составляет 8,6 процента, что превосходит среднеотраслевые за пять лет по каждому виду активов как отдельно, так и в целом. Если посчитать средний российский показатель прироста по всем рассматриваемым отраслям, он составит 2,8 процента, что на 5,8 процента ниже, чем у Группы компаний «Социум».

Говоря о рентабельности бизнеса предприятий холдинга, Ильин отметил, что по итогам 2020 года рентабельность бизнеса Группы компаний «Социум» составляет 12 процентов, что выше показателей каждого из последних пяти лет.

При сравнении со среднеотраслевыми показателями рентабельности по направлениям деятельности особенно выделяется промышленность. Здесь рентабельность предприятий холдинга за пять лет в восемь раз больше, чем средняя по России.

Выручка производственного направления Группы компаний составила 14,3 миллиарда рублей. Рентабельность в 2020 году – 14,5 процента при средних 12 по рынку. В приобретение основных средств, техническое перевооружение и ремонты инвестировано 585 миллионов рублей.

Выручка компаний направления «Недвижимость» составила 1,3 миллиарда, действуют более 800 договоров аренды, партнерами-арендаторами являются около 500 компаний и частных предпринимателей. Рентабельность арендного бизнеса составила 26 процентов.

В 2020 году в ремонт, обновление инженерных систем и инфраструктуру инвестировано 33 миллиона рублей.

Группа компаний «Социум» ведет многолетнюю благотворительную деятельность, в среднем ежегодно выделяя на нее 12 процентов от чистой прибыли. Программа нацелена на поддержку таких направлений, как православие, здоровье и спорт, культура и просвещение. Также финансовую поддержку получают сотрудники холдинга, их семьи и общественные организации.

За последние пять лет на поддержку сотрудников Группы компаний «Социум», их детей и ветеранов труда холдинга было выделено более 150 миллионов.

Ежегодно расширяя свою благотворительную деятельность, «Социум» оказывает помощь как отдельным социальным и культурным проектам, так и целым организациям, среди которых 34 религиозные организации, 9 организаций, ведущих культурно-просветительскую деятельность, 95 общественных организаций, 32 спортивные и оздоровительные, а также образовательные организации.

Медийную инфраструктуру холдинга, сказал Ильин, представляют четыре основных электронных и бумажных издания. Это сайт «Социума», ежемесячная корпоративная газета, всероссийский еженедельник «Военно-промышленный курьер» и журнал «Воздушно-космическая сфера». На корпоративном сайте «Социума» было размещено 580 контент-единиц, опубликовано более шести тысяч фото. В 2020 году издано 12 выпусков корпоративной газеты.

Газета «Военно-промышленный курьер» 18 лет лидирует на российском рынке периодических изданий в области оборонно-промышленной тематики. В 2020 году еженедельник «ВПК» не пропустил ни одного выпуска, несмотря на пандемию, был информационным партнером и участником международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» и авиасалона «МАКС». Общий тираж газеты составил более 2,5 миллиона экземпляров.

За 2020 год было издано четыре номера журнала «ВКС» тиражом три тысячи экземпляров. Аудитория сайта журнала – 64 тысячи читателей.

По материалам сайта socium-a.ru

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (886) за 22 июня 2021 года