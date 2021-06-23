Барражирующий «Ланцет»

Россия стремительно проходит путь от дронов-камикадзе к летающим минным полям

Почти одновременно в мае этого года в мире беспилотников произошли два значимых события. Турецкая компания Turkish Aerospace Industries провела помпезную презентацию дрона-камикадзе Simsek («Молния»), который имеет существенную новизну по отношению к боеприпасам данного типа. Также появилось сообщение о том, что российская компания Zala Aero, входящая в корпорацию «Калашников», создает новый тип беспилотника-камикадзе, который будет обладать функцией перехватчика. И это, можно сказать, сенсация. Потому что длительное время Министерство обороны России относилось к барражирующим боеприпасам, каковыми являются беспилотнки-камикадзе, с изрядным безразличием, что негативно сказывалось на развитии в стране данного направления военной техники.

Турецкий гамбит

Несмотря на то, что турецкая компания Baykar Makina своим ударным беспилотником «Байрактар», можно сказать, подмяла под себя мировое информационное поле, более значительные заслуги в данной отрасли принадлежат серьезной аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries, создающей самолеты, вертолеты и космические аппараты.

Масштабы у этой известной компании совсем иные. Достаточно рассмотреть хотя бы одну беспилотную машину – TAI Aksungur. Это разведывательно-ударный дрон, достигающий в длину 12 метров, с размахом крыльев 24 метра. Максимальная взлетная масса – 3300 килограммов. Полезная нагрузка – 750 килограммов. Внушительны и летные характеристики: потолок – 12 200 метров, максимальная дальность – 6500 километров, время полета – 40 часов.

Имеет шесть точек подвески. Способен работать с восьмью различными управляемыми боеприпасами. И если «Байрактар» – тактический беспилотник, то этот – стратегический.

На создание барражирующего боеприпаса Simsek у компании Turkish Aerospace Industries ушло 12 лет. В основном потому, что разработка развивалась зигзагообразно. В 2009 году начали создавать высокоскоростную, оснащенную турбореактивным двигателем мишень для испытания комплексов ПВО, а также крылатых ракет класса «воздух-воздух», которые запускались с истребителей. Но потом переключились на барражирующий боеприпас.

“Десятки компаний приступили к разработке и последующему производству барражирующих боеприпасов, поскольку они способны более эффективно, нежели артиллерия, решать задачи подавления рассредоточенных целей”

При этом все 12 лет компания хранила молчание о своей новой разработке. И лишь в прошлом месяце генеральный директор Turkish Aerospace Industries Темел Котил довольно скупо, без технических подробностей поведал о создании барражирующего боеприпаса Simsek. Масса боевой части – пять килограммов. Дальность полета – 100–200 километров. Обладает высокой маневренностью. Имеет значительную скорость, минимум околозвуковую, что предопределено использованием турбореактивного двигателя. Дрон способен поражать неподвижные наземные цели без участия оператора. В дальнейшем предполагается доработка, которая позволит поражать и подвижные цели.

Но главное достоинство этого боеприпаса состоит в том, что у него есть беспилотный носитель, доставляющий Simsek к месту воздушного старта. Это очень существенный момент, потому что барражирующие боеприпасы в силу своей концепции имеют незначительную дальность. И 200 километров турецкой «Молнии» – это абсолютно нехарактерно для дронов-камикадзе.

В роли носителя выступает разведывательно-ударный дрон TAI Anka, производящийся той же самой компанией Turkish Aerospace Industries. Его радиус полета достигает 250 километров при управлении от наземной станции. В случае использования спутниковых каналов связи, как утверждает компания-производитель, дальность может быть неограниченной. В действительности и тут радиус ограничен запасом топлива и равен 2400 километрам. Таким образом, при сложении дальностей БЛА Anka и Simsek получается радиус действия от 450 до 2600 километров.

У беспилотника-носителя Anka – восемь точек подвески, на которых он способен нести восемь управляемых ракет или четыре планирующие бомбы общей массой 200 килограммов. Таким образом, он способен доставлять к месту воздушного старта не менее четырех боеприпасов Simsek.

Предполагается, что компания Turkish Aerospace Industries будет производить до ста этих перспективных барражирующих боеприпасов в год.

Со стартом мы запоздали

Концерн «Калашников», после того как в Сирии были успешно испытаны созданные его дочерней компанией Zala Aero барражирующие боеприпасы, заявил о решимости продвигать их на внешний рынок. Желание, конечно, вполне естественное. Но насколько оно осуществимо?

Сейчас в России существуют лишь три дрона-камикадзе. И все они калашниковские. За эту тематику отечественные конструкторы взялись, как было сказано выше, с большим запозданием, и сейчас мировой рынок заполнен барражирующими боеприпасами, что называется, на любой вкус и кошелек.

Первые такие комплексы попытались создать в 70-е годы несколько американских и европейских компаний, среди которых был и могущественный Boeing. Но это оказался фальстарт – существовавшие на тот момент авиационные и навигационные технологии не позволяли добиться необходимой точности вывода дронов-камикадзе на цель.

Первый в мире дрон-камикадзе Harpy («Гарпия») начала производить в начале 90-х годов израильская компания Israel Aerospace Industries. Выпускается он и сейчас. Предназначен для поражения комплексов РЛС ПВО противника. Нагружен 93 килограммами взрывчатого вещества и способен до трех часов кружить в заданном районе, выжидая включения передатчика РЛС, после чего пикирует на приемопередающую антенну.

Фото: glas.ru

В конце 90-х годов начался бум в данной области военной техники. Десятки компаний приступили к разработке и последующему производству барражирующих боеприпасов, поскольку они способны более эффективно, нежели артиллерия, решать задачи подавления рассредоточенных целей. Тем более что они одновременно действуют и как разведчики, выбирая в свободном полете цель, и как боеприпасы, по точности с которыми неспособна сравниться ни ствольная, ни реактивная артиллерия. При этом БЛА-камикадзе обходятся существенно дешевле, чем высокоточные ракеты. Есть у них и иные достоинства. Скажем, минимизация поражения гражданского населения в связи точечными и максимально прицельными ударами. И еще – поскольку они заменяют боевые вылеты авиации, то исключен риск потери личного состава среди летчиков.

Уже довольно давно, с конца нулевых годов барражирующие боеприпасы стоят на вооружении целого ряда армий мира – Израиля, США, Турции, Великобритании, Франции, Германии, Китая, Польши…

Более того, их кустарное производство уже освоено разнообразными неправительственными военизированными формированиями. Их неоднократно применяли и в Ираке, и в Сирии. А в 2019 году достигла цели атака хуситов при помощи дронов-камикадзе на нефтяные терминалы компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. В результате нефтяной рынок мира лихорадило почти месяц.

Назовем лишь несколько барражирующих боеприпасов самолетного типа (есть еще и вертолетного), которые в конце прошлого десятилетия начали поставляться в армии своих стран.

Coyote (США) создан компанией Raytheon. В длину достигает 90 сантиметров, размах складного крыла – 1,5 метра. Взлетная масса – 6 килограммов, из которых 2,3 килограмма приходится на боевую часть. Способен находиться в воздухе до двух часов на высоте 150–300 метров. Дальность полета определяется радиогоризонтом, позволяющим управлять дроном на расстоянии до 70 километров при нахождении Coyote на 300-метровой высоте.

Китайский боеприпас CH-901 компании Poly Defence массой девять килограммов имеет длину 1,2 метра. Способен держаться в воздухе до двух часов, находясь на удалении до 10 километров от оператора на высотах от 100 до 1500 метров.

MS-03, совместная разработка сингапурской и китайских компаний, длиной один метр и массой шесть килограммов имеет дальность полета 10 километров. Способен находиться в воздухе 25 минут. Масса БЧ – 1,5 килограмма.

ALPAGU BLOK II турецкой компании STM обладает БЧ массой 2,5 килограмма. Время полета не превышает 20 минут, радиус – до 10 километров на скорости 120 километров в час.

Польский боеприпас GiezWarbleFly компании MSP оснащен одной из двух съемных БЧ – осколочно-фугасной или тандемной кумулятивной. Взлетная масса – 6 килограммов, длина – 1,35 метра, размах крыла – 1,65 метра. Может совершать полет на высотах 50–250 метров в пределах 25 минут.

У всех этих дронов много общего – примерно метровая длина, масса в пределах 10 килограммов, 10-километровая дальность. Лишь «американец» способен пролетать большее расстояние.

Автомат «Калашникова»

В эту же концепцию вписываются и три российских барражирующих боеприпаса компании Zala Aero, обладающие ставшей уже традиционной метровой длиной и массой несколько килограммов. Вначале появился «Куб», а спустя год, в прошлом году прошли испытания БЛА «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Причем все они испытывались в реальных боевых условиях на «сирийском полигоне».

Масса боевой части у «Куба» и «Ланцета-3» – три килограмма. «Ланцет-1» миниатюрнее – при собственной массе пять килограммов он располагает килограммовой БЧ. Запуск традиционный – катапультный. При скорости от 80 до 130 километров в час они парят в воздухе до получаса. Рабочий диапазон – 30–40 километров.

Все три боеприпаса оснащены телевизионными и тепловизионными камерами, которые используются для наведения оператором дрона на цель, как неподвижную, так и подвижную. Для борьбы с неподвижными целями используется координатная система.

Фото: russiandrone.ru

К достоинствам барражирующих боеприпасов калашникова относится повышенная скрытность. Вполне понятно, что они изготовлены из радиопрозрачных композиционных материалов, это всеобщая тенденция. Но они, как утверждают разработчики, практически бесшумны за счет использования электродвигателя. При этом планер «Куба» имеет форму птицы. И перемещается в небе подобно птице, разве что крыльями не машет. Хотя есть и специальный режим, имитирующий полет птиц.

У «Ланцета» более сложный аэродинамический профиль – продольный биплан с двумя парами Х-образно расположенных крыльев. Барражирующие боеприпасы калашникова имеют различный профиль полета. Могут подлетать к цели на высоте три-четыре метра, огибая рельеф местности. Могут атаковать с высоты 4,5 километра – такой метод применяется при атаке танков в наименее защищенную броней верхнюю проекцию.

По результатам испытаний военные остались довольны и «Кубом», и «Ланцетами». В связи с чем предполагается их серийное производство. Но не только для поставок в Вооруженные силы России, но и для продвижения на внешнем рынке. И это вполне реально. Так, например, на экспозицию «Ланцетов» на международной выставке вооружений IDEX 2019 американская газета Washington Post откликнулась, можно сказать, восторженной статьей. В ней черным по белому было написано, что «Ланцеты» – это современный автомат Калашникова и их разработчики совершили революцию в мире вооружений. В какой-то степени так оно и есть. Дроны Zala Aero надежны, просты в управлении, эффективны на поле боя и выгодно отличаются по цене от дорогостоящих западных образцов.

Оценивая перспективу данного оружейного направления, следует отметить, что дочерняя компания концерна «Калашников» бурно развивается и претворяет в жизнь смелые технические идеи. Как было выше сказано, поступила информация о создании нового барражирующего боеприпаса, который должен перехватывать беспилотники противника. И прежде всего дроны-камикадзе, поскольку именно они способны причинить войскам наибольший вред. Хотя, конечно, это может быть глубокая модернизация одного из «Ланцетов». По-видимому, речь идет о «Ланцете-1», поскольку тут большого заряда взрывчатого вещества не требуется.

Подробности не сообщаются – известно лишь, что уничтожение дронов противника будет происходить при помощи дистанционного подрыва БЧ, оснащенной большим количеством осколков.

Помимо этого, Zala Aero предлагает абсолютно новую тактику – «воздушное минирование» больших пространств. Для этого барражирующие боеприпасы в полете выстраиваются в матрицу с шагом, не позволяющим дронам противника преодолеть это «минное поле». При попытках прорыва этой динамической обороны нарушитель неизбежно подрывается барражирующим боеприпасом.

Идея, конечно, прекрасная. И очень актуальная, поскольку приближается время, когда высокоразвитые в техническом отношении страны начнут использовать рои дронов-камикадзе. И в этом случае отстрел отдельных элементов роя атаку не остановит. Необходимо именно надежное минирование воздушного пространства.

На анимационном ролике компании «Калашников» все это выглядит в высшей степени впечатляюще. Однако теорию должна подтверждать практика. Лишь после того как состоятся всесторонние испытания «воздушного минного поля», можно будет сказать, что эта красивая идея работоспособна.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (886) за 22 июня 2021 года